“Hydros”, domenica al teatro Testori di Novate

Domenica 23 novembre alle 16.30 al teatro comunale Testori di Novate, in via Vittorio Veneto

Ogni esperienza, anche se ripetuta, é sempre autentica, unica.

Così come l’acqua scorre e cambia forma, i due protagonisti di questo spettacolo, in un crescendo ritmico di cambi di sena e di personaggi, ci porteranno in diversi quadri della vita: da un ufficio al mare, dal’500 shakespeariano al presente di una quotidianità immobile, da un gorgo di patologia e violenza al varietà

Un lavoro sul cambiamento, sulle proprie fragilità: perdere l’equilibrio per trovarne uno nuovo, diverso. Perché “non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume”!

Di e con Monica Altobelli e Giovanni Cavallo

Spettacolo teatrale in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

In collaborazione con Polisportiva Novate Asd

Ingresso libero

