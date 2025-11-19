8.9 C
Milano
mercoledì, Novembre 19, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

“Hydros”, domenica al teatro Testori di Novate

Davide Falco
By Davide Falco
0
56

Domenica 23 novembre alle 16.30 al teatro comunale Testori di Novate, in via Vittorio Veneto

Ogni esperienza, anche se ripetuta, é sempre autentica, unica.

Così come l’acqua scorre e cambia forma, i due protagonisti di questo spettacolo, in un crescendo ritmico di cambi di sena e di personaggi, ci porteranno in diversi quadri della vita: da un ufficio al mare, dal’500 shakespeariano al presente di una quotidianità immobile, da un gorgo di patologia e violenza al varietà

Un lavoro sul cambiamento, sulle proprie fragilità:  perdere l’equilibrio per trovarne uno nuovo, diverso.  Perché “non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume”!

Di e con Monica Altobelli e Giovanni Cavallo

Spettacolo teatrale in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

In collaborazione con Polisportiva Novate Asd
Ingresso libero

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Dialoghi Italia–India: residenze d’arte a Casa degli Artisti
Articolo successivo
Sodexo Italia vince il Premio Inspiring Company 2025: lavoro e dignità a donne vulnerabili
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy