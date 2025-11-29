Dopo il successo dello scorso anno, il 25 e il 26 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi (Perugia), si terrà la 5a edizione di EVANLAND, il festival internazionale del mondo interiore ideato da GIO EVAN e dal suo manager Bruce Labbruzzo.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (https://www.ticketone.it/artist/gio-evan/gio-evan-evanland-2026-4038812/).

Evanland è un festival unico nel suo genere, dedicato all’evoluzione personale e pensato per chi desidera esplorare e approfondire il proprio percorso di crescita.

Nato nel 2022, Evanland si è fin da subito configurato come uno spazio di incontro dedicato all’evoluzione personale e ai valori della gentilezza, della ricerca interiore e della consapevolezza, scegliendo di proporsi come un punto di riferimento per chi sente il bisogno di fermarsi, riconnettersi e condividere.

Inizialmente definito come un “raduno dei buoni” o addirittura “la terza pace mondiale”, il festival si è evoluto fino a diventare un luogo aperto a chi vibra sulla stessa frequenza – quella della cura, della sensibilità e della crescita interiore – trasformandosi non soltanto in un evento, ma in uno spazio vibrante dove la tenerezza è accolta, la consapevolezza è coltivata e la connessione diventa esperienza concreta.

La 5a edizione di Evanland è organizzata da Friends & Partners e ospitata dentro la rassegna Riverock con il sostegno di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio.

Prima dei due giorni alla Rocca Maggiore, Gio Evan colmerà l’attesa esibendosi in uno spettacolo dedicato all’album “L’eleganza del mango”. Un viaggio sonoro e narrativo che oltrepassa i confini della semplice discografia, intrecciando poesia e canzone in un unico flusso.

Di seguito le date estive:

20 giugno presso la Villa Ada di Roma (Villa Ada Festival)

25 giugno al Magnolia di Milano

2 luglio al Parco delle Caserme Rosse di Bologna (Sequoie Music Park)

4 luglio Castello Scaligero di Villafranca (Verona)

5 luglio al Parco della Certosa di Collegno (Torino)

Prosegue con successo il tour teatrale “L’affine del mondo”, scritto e diretto da Gio Evan.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (https://www.ticketone.it/artist/gio-evan/).

Di seguito le date del tour “L’affine del mondo”

29 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona) – SOLD OUT

30 novembre al Teatro Massimo di Pescara

4 dicembre al Teatro PalaUnical di Mantova

9 dicembre al Teatro Acacia di Napoli

10 dicembre al Teatroteam di Bari

11 dicembre al Teatro Garden di Rende (Cosenza)

12 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania

13 dicembre al Teatro Golden di Palermo

Radio Zeta è la radio partner ufficiale del tour “L’affine del mondo”.

https://www.evanland.it/

