MUSICA

Gemitaiz: tracklist, i featuring e i producer del suo nuovo album “Elsewhere”, dal 12 dicembre.

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta
Lontani dai soliti rumori, alla ricerca di una verità che si è ormai persa. 

Gemitaiz è andato altrove per ritrovarsi, ma non lo ha fatto da solo, e dopo aver annunciato il suo nuovo album “ELSEWHERE” (Tanta Roba Label/Columbia Records/Sony Music Italy), fuori ovunque venerdì 12 dicembre, svela oggi la tracklist completa e i featuring del suo nuovo progetto.

Insieme a lui per questo viaggio ci saranno artisti del calibro di: Mathilde Fernandez, Salmo, Neffa, Ele A, Coez, MadMan, Venerus, Meg, Joshua e Danno.

Un progetto in cui ogni suono proviene da strumenti reali suonati da musicisti, e ogni immagine è così com’è stata scattata.

Un’estetica diretta, che riflette il modo di essere di Gemitaiz: uno che non ha mai avuto paura di esporsi, di prendere posizione. 

Un disco che vuole far pensare e allo stesso tempo far muovere la testa, un lavoro che rappresenta esattamente il punto in cui Gemitaiz si trova oggi, nella vita, nella musica, nel mondo. Un posto altrove, appunto.

Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta

