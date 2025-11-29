Lontani dai soliti rumori, alla ricerca di una verità che si è ormai persa.

Gemitaiz è andato altrove per ritrovarsi, ma non lo ha fatto da solo, e dopo aver annunciato il suo nuovo album “ELSEWHERE” (Tanta Roba Label/Columbia Records/Sony Music Italy), fuori ovunque venerdì 12 dicembre, svela oggi la tracklist completa e i featuring del suo nuovo progetto.

Insieme a lui per questo viaggio ci saranno artisti del calibro di: Mathilde Fernandez, Salmo, Neffa, Ele A, Coez, MadMan, Venerus, Meg, Joshua e Danno.

Un progetto in cui ogni suono proviene da strumenti reali suonati da musicisti, e ogni immagine è così com’è stata scattata.

Un’estetica diretta, che riflette il modo di essere di Gemitaiz: uno che non ha mai avuto paura di esporsi, di prendere posizione.

Un disco che vuole far pensare e allo stesso tempo far muovere la testa, un lavoro che rappresenta esattamente il punto in cui Gemitaiz si trova oggi, nella vita, nella musica, nel mondo. Un posto altrove, appunto.

