Milano Serravalle: comunicato prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 1 Dicembre alle ore 05:00 di Mercoledì 3 Dicembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra il casello di Casei Gerola (km 49+950) e l’interconnessione A7/A21 (km 62+757), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Castelnuovo Ovest (km 60+710) compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Tortona (km 63+647) o in alternativa al casello di Voghera per il traffico diretto in A21.
Per lavori di realizzazione nuove stazioni di rifornimento ad idrogeno per autotrazione, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Martedì 2, Mercoledì 3 e Giovedì 4 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita dal casello di Tortona (km 63+647) per la direzione S.P.211 Sale-Novara. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità locale in direzione Tortona – Alessandria – Novi Ligure sulla S.P. 211 per la successiva inversione di marcia alla rotatoria del Conforama di Tortona in direzione Novara – Valenza – Sale.
Per lavori di riqualificazione del viadotto di Binasco alla progressiva km 11+350, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 3 Dicembre alle ore 05:00 di Giovedì 4 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Binasco (km 10+503) e lo svincolo di Bereguardo (km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in autostrada A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
A50 TANGENZIALE OVEST
Per indagini geognostiche, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 1 Dicembre alle ore 05:00 di Venerdì 5 Dicembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.11 Novara (km 5+731) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 Novara (km 5+731) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
RACCORDO AUTOSTRADALE FIERA MILANO
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Martedì 2 Dicembre alle ore 04:00 di Mercoledì 3 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Fiera Milano Rotatoria R3 (km 0+700) per A50 Tangenziale Ovest di Milano in entrambe le carreggiate nord (direzione A8-Laghi) e sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo Fiera Milano Est-Sud (SATAP km 2+600).
- Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Mercoledì 3 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il tratto funzionale tra Rotatoria R2 e Rotatoria R1 in direzione A50/S.S. 33 Rho/Legnano (km 0+600). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
- Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 3 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Rotatoria R3 (km 0+700) dal Raccordo in direzione Pero/Milano. Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo A52 Mazzo di Rho/Cargo 6 – 8.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di manutenzione dei giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 1 Dicembre alle ore 05:00 di Martedì 2 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Viale Rubattino (Km 5+927) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Mi-Viale Rubattino (km. 5+927) per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico allo svincolo S.P.103 Segrate.
Per lavori di realizzazione della nuova zona di scambio della carreggiata sud tra l’ingresso dallo svincolo MI-Forlanini e la nuova uscita di MI-Mecenate in previsione dell’evento Olimpico Milano-Cortina 2026, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 1 Dicembre alle ore 05:00 di Venerdì 5 Dicembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo di MI-V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e lo svincolo C.A.M.M. (km 3+084), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di MI-Mecenate (km 2+594).
Per lavori di ispezione manufatti di competenza ASPI DT2 di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 3 Dicembre alle ore 05:00 di Giovedì 4 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A51-A4 (Km 20+650) in uscita per la direzione Torino da carreggiata nord (direzione Lecco-Usmate). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione Venezia al casello di Agrate Brianza (A4, km 145+900).
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di ispezioni manufatti e manutenzione impianti SOS all’interno della galleria San Rocco, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Lunedì 1 Dicembre alle ore 05:00 di Martedì 2 Dicembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo Cinisello Balsamo / Robecco (Km 5+826) e lo svincolo Sesto San Giovanni Viale Italia (Km 3+012), rami di svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Italia (Km 3+012).
- Dalle ore 23:00 di Martedì 2 Dicembre alle ore 05:00 di Mercoledì 3 Dicembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nella tratta compresa tra l’interconnessione A52-A4 Torino (km 4+304) e Sesto San Giovanni 1° Maggio/Monza Centro (Km 5+281), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in A4 direzione Torino per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.S.36 MI-V.le Zara (Km 6+374). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A4-A52 (Km 4+500) in entrata da Venezia per la medesima carreggiata nord.
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 3 Dicembre alle ore 05:00 di Giovedì 4 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho) nella tratta compresa tra Monza Sant’Alessandro – A4 Torino (km 4+304) e lo svincolo di Cinisello Balsamo / Robecco (km 5+826), rami di svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in A4 direzione Torino per il successivo ingresso in Tangenziale attraverso la viabilità ordinaria allo svincolo Cinisello Robecco (Km 5+826).
Per lavori di ispezione manufatti di competenza ASPI DT2 di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 2 Dicembre alle ore 05:00 di Mercoledì 3 Dicembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A52-A4 in uscita per Venezia (Km 3+630) da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-A50-Rho) e sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Sant’Alessandro (km 4+500) per il successivo ingresso in A4 attraverso la viabilità esterna al casello di Agrate (A4, Km 149+500).
Per consentire il transito di un TE ditta Bonati, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Venerdì 5 Dicembre alle ore 00:00 di Sabato 6 dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Bologna) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud/Viale Italia/MM1 (km 3+012) e lo svincolo A4 Torino / Monza Sant’Alessandro (km 4+500), ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – V.le Italia (km 3+012) per la medesima carreggiata nord compreso. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).
A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Giovedì 4 Dicembre alle ore 04:00 di Venerdì 5 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Tangenziale Nord di Pavia S.S.617 per carreggiata sud direzione Casteggio/Genova km (7+030). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.
