“Fuori dal coro”, la diffusione dell’Islam in Francia

Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano darà spazio ad un’inchiesta sulla diffusione dell’Islam a Roubaix, paesino della Francia in cui la giornalista Costanza Tosi è stata trattenuta per circa un’ora, contro la sua volontà, all’interno di una macelleria halal. Nel corso della puntata, saranno mostrate le immagini inedite dell’accaduto.

A seguire, un approfondimento sul caso della famiglia del bosco e sui trentamila bambini che, ogni anno, in Italia, vengono tolti alle famiglie di origine e dati in affido. In studio, sarà la madre di una bimba di Bibbiano a raccontare come la figlia le sia stata tolta per quello che poi è stato definito un errore.

Infine, in esclusiva, i video e gli audio della banda di origini rom che, a Roma, ha rapinato e picchiato numerosi anziani.

