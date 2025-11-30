Piscina Cozzi, la gestione dell’attività sportiva resterà pubblica

Nel corso dell’ultima seduta, la Giunta comunale ha dichiarato la sussistenza dell’interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione e successiva gestione per 40 anni della piscina Cozzi, presentata lo scorso dicembre dalla società Rimond ICD S.r.l.

Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 53,4 milioni di euro e prevede, oltre all’investimento dell’operatore nella riqualificazione integrale della struttura, anche la valorizzazione del diritto di superficie sull’immobile.

La peculiarità di questa operazione è che il soggetto privato si occuperà della rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo e degli spazi adiacenti, ma la gestione della piscina rimarrà in mano pubblica, in capo a Milanosport.

Come stabilito dalla normativa (art. 4 del D.lgs. 38/2021), verrà ora sviluppato da Rimond ICD S.r.l. un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) che diventerà la base della successiva gara, con diritto di prelazione a favore del proponente.

La durata stimata dei lavori è di circa due anni dall’avvio del cantiere: il progetto prevede la riqualificazione delle vasche, l’aggiornamento degli impianti tecnologici e la riorganizzazione degli spazi per una maggiore fruibilità, con l’inserimento di ambulatori medici, spazi commerciali e di ristorazione, fitness center, centro estetico e spazi espositivi, incrementando il carattere multifunzionale dell’edificio.

“La Cozzi è l’impianto più iconico della nostra città – sottolinea l’assessora allo Sport Martina Riva – e garantirne la sostenibilità economica e ambientale è oggi fondamentale per preservarne l’immenso valore sportivo e sociale. Questa operazione consentirà ai milanesi di nuotare in una piscina che sarà completamente rinnovata da un soggetto privato, ma che resterà a tariffe comunali, dal momento che la gestione della parte nuoto rimarrà saldamente in mano pubblica, grazie alla nostra partecipata Milanosport. Si tratta di una soluzione che ottimizza al massimo gli spazi dell’impianto, che ad oggi per un terzo non vengono utilizzati”.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia