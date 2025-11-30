Natale a New York con le musiche immortali di Bach

Qual è il modo migliore per celebrare le festività se non con la musica?

L’appuntamento è a New York per un evento eccezionale negli Stati Uniti: l’esecuzione del Weihnachts Oratorium (Oratorio di Natale) di Johann Sebastian Bach.

L’opera è un titolo emblematico che riporta alla magia delle Festività Natalizie: un ciclo di sei cantate sacre distinte (In questa occasione saranno eseguite le Cantate I, II, VI), pensate per essere eseguite in sei giorni di festa, che racconta la storia della nascita di Gesù basandosi sui Vangeli di Luca e Matteo, narrando il passaggio dal 25 dicembre (Natale) al 6 gennaio (Epifania).

L’esecuzione si terrà il 7 dicembre presso la Our Lady of Mount Carmel di Brooklyn, New York. A dirigere l’orchestra New York Chambers Player e il NYCP Chorus sarà il Maestro Giacomo Franci. I solisti che saliranno sul palco sono: Dominika Zamara (Soprano), Jada Crawford (Alto), Joseph Stroppel (Tenore) e Blake Wayment (Basso/Baritono).

Non c’è modo migliore per avvicinarsi alle festività se non celebrando con l’arte, grazie a

questo capolavoro del genio indiscusso di Johann Sebastian Bach.

