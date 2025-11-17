11.9 C
“Quando un musicista ride”: Elio al ChorusLife Arena, Bergamo

Giocare e ridere con la musica e le canzoni.

Impresa facile per Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi che, dopo il grande successo di Ci vuole orecchio, si divertono ora ad esplorare e reinventare quell’immenso repertorio seriamente comico ai confini tra canto e disincanto che, soprattutto intorno agli anni ‘60, ha percorso la musica, la canzone, il cabaret ed il teatro italiano.

Da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da I Gufi a Felice Andreasi, più tantissimi altri, una generazione di artisti eccentrici e controcorrente che hanno sorpreso e divertito tutti, dagli sperimentalisti al grande pubblico reinventando un genere musicale ricco di stravaganti e divertenti “canzoni scanzonate”.

È quello che questo spettacolo si propone di fare, ritrovando e rinnovando oggi quegli spunti geniali, innovativi, anticonformisti, e anche quella libertà creativa.
Perché è bello essere lì “quando un musicista ride”.

ChorusLife Arena – venerdì 27 novembre – 2025 – ore 21.00.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

 

