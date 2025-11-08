Edoardo Prati: tour “Cantami d’amore”, dal 29 novembre

Dopo il successo della scorsa stagione, Edoardo Prati torna in scena con “Cantami d’amore” per il secondo anno di tour, confermando la forza di un progetto capace di parlare a pubblici diversi con autenticità e freschezza.

Dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore.

Lo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la visione delle cose di Edoardo alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Torquato Tasso a Franco Battiato.

Siamo parte di un mosaico esteso e secolare, non siamo i primi e non saremo gli ultimi in balia dell’ingovernabilità e delle contraddizioni dei sentimenti.

Dopotutto L’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa più politica.

