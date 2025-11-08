MTM Teatro Leonardo : “La prima indagine di Montalbano”

Voce e musica si inseguono liberando la musicalità della prosa di Camilleri in un virtuosismo ritmico e vocale che rapisce e appassiona, restituendo concretezza ai colori, ai sapori e persino agli odori della Sicilia del Commissario ormai parte dell’immaginario collettivo di un intero Paese.

Un racconto avvincente e brillante, che, con la struttura del giallo, tiene con il fiato sospeso fino all’esito conclusivo delle indagini, puntellando l’ascolto con l’ironia e la vivacità tipiche della scrittura di Andrea Camilleri.

MTM Teatro Leonardo –

dal 21 al 23 novembre

Massimo Venturiello

in

La prima indagine di Montalbano

di Andrea Camilleri

con

Emanuele Buzi – Mandolino-Chitarra

Valdimiro Buzi – Mandolino-Mandola -Chitarra

mtmteatro.it

