CULTURA

MTM Teatro Leonardo : “La prima indagine di Montalbano”

Voce e musica si inseguono liberando la musicalità della prosa di Camilleri in un virtuosismo ritmico e vocale che rapisce e appassiona, restituendo concretezza ai colori, ai sapori e persino agli odori della Sicilia del Commissario ormai parte dell’immaginario collettivo di un intero Paese.

Un racconto avvincente e brillante, che, con la struttura del giallo, tiene con il fiato sospeso fino all’esito conclusivo delle indagini, puntellando l’ascolto con l’ironia e la vivacità tipiche della scrittura di Andrea Camilleri.

 MTM Teatro Leonardo –
dal 21 al 23 novembre

Massimo Venturiello
in
La prima indagine di Montalbano

di Andrea Camilleri

con
Emanuele Buzi – Mandolino-Chitarra

Valdimiro Buzi – Mandolino-Mandola -Chitarra

mtmteatro.it

