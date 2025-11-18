11.2 C
Milano
martedì, Novembre 18, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“È Sempre Cartabianca”: aumento microcriminalità nelle città

Davide Falco
By Davide Falco
0
46
BIANCA BERLINGUER_È SEMPRE CARTABIANCA
BIANCA BERLINGUER_È SEMPRE CARTABIANCA

Nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata, la questione della sicurezza nelle città italiane: i dati recentemente rilasciati del Viminale hanno certificato un aumento della microcriminalità.

Spazio anche ai temi economici: l’ultimo rapporto BES (Benessere equo e sostenibile) dell’ISTAT ha rivelato che il rischio di povertà e disuguaglianza in Italia è superiore rispetto alla media europea.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
La lotta non ha età: il 20 novembre scatta la mobilitazione dei pensionati lombardi
Articolo successivo
Bollate: Dopo i controlli della Polizia Locale, rimossi diversi veicoli abbandonati
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy