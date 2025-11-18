“È Sempre Cartabianca”: aumento microcriminalità nelle città

Nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.
Al centro della puntata, la questione della sicurezza nelle città italiane: i dati recentemente rilasciati del Viminale hanno certificato un aumento della microcriminalità.
Spazio anche ai temi economici: l’ultimo rapporto BES (Benessere equo e sostenibile) dell’ISTAT ha rivelato che il rischio di povertà e disuguaglianza in Italia è superiore rispetto alla media europea.
