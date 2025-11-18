La lotta non ha età: il 20 novembre scatta la mobilitazione dei pensionati lombardi

Una settimana di mobilitazione, dal 17 al 21 novembre, per rivendicare i diritti dei pensionati: una sanità universale e pubblica, la tutela di un potere d’acquisto logorato, anno dopo anno, dall’inflazione, la piena rivalutazione delle pensioni.

18con presidi, volantinaggi e assemblee pubbliche in tutte le città della regione, per dare voce, ancora una volta, alle richieste di pensionate e pensionati, spesso etichettate come provenienti da “privilegiati”.

“Il nostro slogan è ‘La lotta non ha età’ perché le nostre pensionate e i nostri pensionati non si rassegnano alla prevaricazione dei loro diritti” ha commentato Daniele Gazzoli, Segretario Generale dello SPI CGIL Lombardia “giovedì saremo in presidio nelle piazze dei capoluoghi, davanti agli ospedali o alle Prefetture, ma anche nelle vie e nei mercati delle cittadine più lontane per chiedere l’aumento e l’estensione della quattordicesima zero fiscal drag, rette accessibili, pensioni di garanzia per i più fragili, il finanziamento della Legge sulla Non Autosufficienza, l’erogazione immediata del TFS/TFR ai pensionati del pubblico impiego, la flessibilità in uscita e pensioni migliori per le donne: diritti che spettano a noi come alle future generazioni“.

Ecco l’elenco dei principali presidi in Lombardia:

Bergamo – ore 10:00, presidio davanti alla Prefettura, in via Tassso, 8

Brescia – ore 9:30, presidio nel Piazzale degli Spedali Civili

Como – ore 10:30, presidio in Piazza Vittoria

Cremona – ore 9:30, assemblea pubblica presso la Sala “Puerari”, in via Ugolani Dati, 4

Lecco – ore 10:00, presidio in Piazza XX Settembre

Lodi – ore 10:00, presidio in piazza Broletto

Mantova – ore 10:00, presidi in piazza Cavallotti, Lungorio e Le Pescherie

Milano – ore 10:00, presidio davanti alla Camera del Lavoro, in Corso di Porta Vittoria 43

Monza e Brianza – presidi davanti agli Ospedali San Gerardo di Monza e Pio XI di Desio

Pavia – ore 10:00, presidio davanti alla Casa della Comunità, Piazzale Golgi, 5

Sondrio – ore 10:00, presidio davanti all’Ospedale Civile

Ticino Olona – ore 9:30, presidio a Legnano, in via Luini (davanti al Comune), Piazza San Magno

Valle Camonica – ore 10:00, presidi davanti agli Ospedali di Endine e Iseo

Varese – ore 10:00, presidio fuori dall’Ospedale di Varese

