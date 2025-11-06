“Contenta”: nuovo singolo di JV in collaborazione con Grido

L’artista JV ed il rapper Grido uniscono le forze per presentare “Contenta”, un singolo coinvolgente e carico di energia, in uscita domani venerdì 7 novembre, su tutte le piattaforme digitali.

Scritto a quattro mani da JV e Grido e prodotto da Mastermaind, “Contenta” unisce le sonorità del rap e a quelle dell’R&B in un racconto che invita a non lasciarsi abbattere da una relazione tossica, ma a trovare equilibrio e leggerezza anche nei momenti più difficili.

Il singolo mette in musica la visione più dolce e soul di JV e quella più urban e diretta di Grido, fondendo due sensibilità che si completano naturalmente.

