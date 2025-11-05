7.6 C
“Burnt Offering” (Je: Una Vita in Fiamme): spettacolo di danza in scena presso il Teatro Vascello

In tutto il mondo molte delle danze tradizionali nascono da riti religiosi.

Burnt Offering della compagnia coreana 99artcompany ci invita a riflettere su quali possono essere oggi i nuovi rituali, per cosa potremmo pregare e come possiamo attingere al passato.

Questa creazione, premiata come miglior produzione ai Seoul Arts Awards, si basa sulla danza tradizionale “Seungmu” e utilizza la musica coreana, la voce e il movimento per esprimere le storie contemporanee che bruciano dentro di noi.

I danzatori si riuniscono all’altare e, uno alla volta, offrono il loro sacrificio. Sono operai, travolti e sopraffatti dal lavoro, intrappolati in una ripetitiva routine quotidiana, la loro vita brucia e si consuma senza significato, ma quando alzano lo sguardo, mentre nuvole di incenso fluttuano nell’aria, danno inizio a una danza che arde, avvolgendo tutti i sensi e risuonando nell’anima.

In un mondo opprimente e alienante, il loro gesto diventa un sacrificio alla ricerca di senso, bellezza e pace.

99artcompany, diretta dalla coreografa Jang Hyerim, sviluppa la sua ricerca partendo dall’unicità della tradizione coreana riletta attraverso uno sguardo contemporaneo.

Fondata nel 2014, le sue creazioni superano l’idea di una tradizione standardizzata e propongono una visione che sottolinea l’importanza del ruolo dell’arte nel guidare i cambiamenti della nostra società.

Info e prenotazioni esclusivamente tramite abbonamenti Zefiro , Eolo e CARD LIBERA E CARD LOVE, info promozioneteatrovascello@gmail.com  – promozione@teatrovascello.it

BURNT OFFERING (Je: Una Vita in Fiamme)
presso il Teatro Vascello come evento unico
martedì 18 novembre

www.teatrovascello.it

