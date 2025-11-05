Denti storti: fattori genetici, abitudini e trattamenti consigliati

C’è chi li considera un piccolo difetto e chi, invece, un segno distintivo del proprio sorriso. I denti storti, però, vanno ben oltre il semplice aspetto esteriore. Quest’ultimi, infatti, possono incidere sulla salute del cavo orale, sulla postura e persino sull’autostima.

Quando la masticazione non è equilibrata e l’igiene quotidiana diventa più difficile, anche carie, gengiviti e dolori mandibolari possono fare la loro comparsa. Dietro un sorriso disallineato si nasconde spesso un intreccio di cause come genetica, abitudini o semplice casualità anatomica. Comprenderne l’origine è il primo passo per scegliere la cura giusta e per restituire armonia al volto.

Un equilibrio che si perde

Ci sono disallineamenti che derivano dal sovraffollamento dentale, quando l’arcata non ha spazio sufficiente per accogliere tutti i denti in modo ordinato, alcuni si sovrappongono, altri ruotano, altri ancora si spostano verso posizioni anomale. All’estremo opposto si trova il diastema, quello spazio vuoto tra i denti che, a seconda dei casi, può diventare un tratto distintivo o una piccola imperfezione da correggere.

Si tratta di condizioni frequenti e generalmente ben trattabili, anche se ogni caso richiede una valutazione individuale. Una spiegazione chiara di cosa sia il diastema, delle sue cause e dei rimedi più efficaci è disponibile, ad esempio, nella guida online dedicata al diastema dentale sul sito di DentalPro, che approfondisce il tema all’interno di un quadro più ampio sulle principali problematiche di allineamento, le principali cause e gli eventuali rimedi.

Quando la genetica non basta

Se è vero che la forma delle ossa mascellari e la dimensione dei denti si ereditano dai genitori, la genetica da sola non racconta l’intera storia. A volte sono le abitudini, soprattutto nei primi anni di vita, a determinare la direzione che prenderà la crescita dentale. L’uso prolungato del ciuccio o del biberon, il succhiamento del pollice, la respirazione orale o la spinta della lingua contro i denti possono lentamente modificare la forma delle arcate. Negli adulti, invece, è il bruxismo, ovvero il digrignamento involontario durante il sonno, o uno stile di vita stressante a peggiorare nel tempo l’allineamento. In tutti i casi, correggere questi comportamenti è spesso il primo passo per evitare problemi più complessi.

La nuova ortodonzia

Dimentichiamo gli apparecchi ingombranti e metallici di qualche anno fa. Oggi le soluzioni ortodontiche sono pensate per adattarsi alla vita quotidiana, con trasparenza e comfort. Gli allineatori rimovibili permettono di raddrizzare i denti senza rinunciare all’estetica, mentre nei bambini l’ortodonzia intercettiva interviene in anticipo, guidando la crescita e prevenendo disallineamenti futuri.

Ogni trattamento, però, richiede una diagnosi personalizzata. Non esiste un’unica strada per ritrovare un sorriso armonioso, ma piuttosto un percorso su misura che il dentista costruisce dopo un’attenta valutazione clinica e radiografica.

Il valore del tempo

Intervenire presto fa la differenza. Nei bambini e negli adolescenti i risultati arrivano più rapidamente, perché l’osso è ancora in crescita. Negli adulti, invece, le moderne tecnologie ortodontiche rendono comunque possibile correggere anche disallineamenti complessi.

Riallineare i denti, in fondo, significa restituire equilibrio all’intero sistema masticatorio, ma anche investire sulla propria salute, sulla postura e sulla sicurezza con cui si sorride. Non è un caso che, secondo un recente sondaggio, il 63% degli italiani ritenga che il sorriso sia il primo elemento che colpisce nell’aspetto di una persona: un sorriso ordinato non è soltanto bello da vedere, ma diventa un segno di benessere e armonia, capace di influenzare il modo in cui ci si percepisce e si viene percepiti dagli altri.

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia