Proseguono gli appuntamenti live di ALESSANDRO QUARTA!

Il celebre violinista e compositore sarà in concerto domenica 9 novembre alle ore 19.00 a Foggia, presso il Teatro Umberto Giordano (Piazza Cesare Battisti).

I biglietti sono disponibili al link: https://www.happyticket.it/foggia/acquista-biglietti/1-276774-i-5-elementi.htm.

Lunedì 10 novembre, Alessandro Quarta si esibirà alle ore 20.30 a Bari, presso il Teatro Petruzzelli (Corso Cavour,12).

I biglietti disponibili al link: https://www.cameratamusicalebarese.it/acquista-online/.

Lo spettacolo “I 5 elementi” è un’opera musicale ideata e diretta da Alessandro Quarta, ispirato ai cinque elementi della natura; Terra, Acqua, Fuoco ed Etere.

Ad arricchire la performance sarà la partecipazione straordinaria del cantautore Ermal Meta, che durante la prima parte dello spettacolo interpreterà alcuni dei suoi brani più noti, riarrangiati dal Maestro Quarta.

Questa unione stilistica tra due artisti consolidati permetterà al pubblico di assistere a una vera magia musicale, frutto dell’incontro di due visioni artistiche complementari.

Sul palco, Alessandro Quarta sarà affiancato dai Solisti Filarmonici Italiani, da Giuseppe Magagnino (pianoforte), Franco Chirivì (chitarra), Michele Colaci (basso), Cristian Martina (batteria) e dalla nota ballerina giapponese Nishihara.

È inoltre disponibile in formato digitale, SACD e doppio vinile (limited edition 180 gr.) “I 5 ELEMENTI”, la rimasterizzazione del celebre album del violinista e compositore, con la partecipazione del pianista Giuseppe Magagnino e l’Orchestra de I Solisti Filarmonici Italiani.

Con quest’opera, Alessandro Quarta apre le porte del suo mondo artistico, coinvolgendo il pubblico nel suo processo creativo.

L’album, interamente strumentale, vede il violino solista dialogare con orchestra e pianoforte, creando un tessuto sonoro ricco di sfumature e profondità evocative.

Questa la tracklist:

“La Creazione”, “Terra”, “Acqua”, “Aria”, “Fuoco” ed “Etere”.

L’album è prodotto da Fonè Records (https://fone.it), storica etichetta fondata da Giulio Cesare Ricci, che dal 1983 ha pubblicato oltre 700 album di musica classica, jazz e rock con un approccio audiofilo, sempre fedele all’esecuzione originale.

https://www.alessandroquarta.it

Spotify – Instagram – Facebook