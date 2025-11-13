12.6 C
Al Teatro Sociale di Como: 7GRANI in concerto, domenica 23 novembre

Domenica 23 novembre il Teatro Sociale di Como (ore 20.30) ospiterà In attesa di giudizio, un concerto di solidarietà dei 7GRANI promosso da Kibaré ETS.

L’associazione comasca, fondata nel 2013, lavora in Burkina Faso con progetti di istruzione, salute, alimentazione, microcredito e formazione professionale rivolti a bambini, giovani e donne in condizioni socioeconomiche difficili.

Il titolo dell’evento richiama la nuova sfida di Kibaré: realizzare a Ouagadougou un centro di detenzione transitoria per minori che hanno commesso piccoli reati e attendono il processo nelle carceri comuni.

L’obiettivo è accoglierli e offrire loro percorsi formativi e professionali, per favorire il reinserimento sociale ed evitare il contatto con criminali adulti.

I 7GRANI sono una band composta dai tre fratelli Settegrani: Fabrizio (voce e pianoforte), Mauro (chitarra e mandolino) e Flavio (basso e armonica).

La band è stata premiata nel 2012 al Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per il percorso musicale dedicato all’impegno civile (Collaborazioni con associazioni in Kenya, Burkina Faso con Emergency e altre organizzazioni).

Biglietteria del Teatro Sociale di Como: 031 270170 / biglietteria@teatrosocialecomo.it

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia

 

Articoli

