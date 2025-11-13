Danny Ocean – tra gli artisti più innovativi della musica latina contemporanea, candidato per ben 3 volte ai Latin Grammy e con oltre 12,4 miliardi di stream totali – torna in Italia per una data unica del tour europeo EuroTour 2026.
L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto giovedì 12 febbraio 2026 al Fabrique di Milano.
I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 14 novembre 2025 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 10:00.
Reduce da un straordinario successo e dalla recente pubblicazione del suo ultimo progetto musicale, Babylon Club (uscito ad agosto 2025), Danny Ocean è pronto a far vivere al pubblico un’esperienza unica, trasportandolo nel suo mondo fatto di sogni, buone vibrazioni, felicità e amore.
La data italiana si preannuncia come una perfetta occasione per lasciarsi travolgere dall’energia e dal carisma di uno dei talenti più originali della scena latina contemporanea.
Composto da 14 brani, Babylon Club trasporta il pubblico in un universo sonoro dove libertà, desiderio, amore e celebrazione si intrecciano in un racconto unico. Con diverse collaborazioni – tra cui El Alfa, Arcángel, Aitana, Louis BPM, Sech, Kenia OS e Kapo – l’album conferma la visione internazionale e l’eclettismo dell’artista.
Il disco include anche la hit Imagínate, rimasta al #1 della Latin Pop Airplay per sette settimane, e altri brani che spaziano tra sonorità pop, urbane e tropicali.
L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.
Altri articoli di musica su Dietro la Notizia