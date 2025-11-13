Danny Ocean – tra gli artisti più innovativi della musica latina contemporanea, candidato per ben 3 volte ai Latin Grammy e con oltre 12,4 miliardi di stream totali – torna in Italia per una data unica del tour europeo EuroTour 2026.

L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto giovedì 12 febbraio 2026 al Fabrique di Milano.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 14 novembre 2025 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 10:00.

Reduce da un straordinario successo e dalla recente pubblicazione del suo ultimo progetto musicale, Babylon Club (uscito ad agosto 2025), Danny Ocean è pronto a far vivere al pubblico un’esperienza unica, trasportandolo nel suo mondo fatto di sogni, buone vibrazioni, felicità e amore.

La data italiana si preannuncia come una perfetta occasione per lasciarsi travolgere dall’energia e dal carisma di uno dei talenti più originali della scena latina contemporanea.

Composto da 14 brani, Babylon Club trasporta il pubblico in un universo sonoro dove libertà, desiderio, amore e celebrazione si intrecciano in un racconto unico. Con diverse collaborazioni – tra cui El Alfa, Arcángel, Aitana, Louis BPM, Sech, Kenia OS e Kapo – l’album conferma la visione internazionale e l’eclettismo dell’artista.

Il disco include anche la hit Imagínate, rimasta al #1 della Latin Pop Airplay per sette settimane, e altri brani che spaziano tra sonorità pop, urbane e tropicali.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

www.vivoconcerti.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia