14 C
Milano
giovedì, Ottobre 30, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Per la prima volta a teatro Francesco Piccolo racconta “Il Gattopardo”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
20
Piccolo_Musacchio-Ianniello-Pasqualini
Piccolo_Musacchio-Ianniello-Pasqualini

Nel settantesimo anniversario della casa editrice Feltrinelli in “Il Gattopardo. Una storia incredibile” Francesco Piccolo ci accompagna alla scoperta dell’affascinante e travagliata vicenda del celeberrimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, edito da Feltrinelli, svelando i retroscena di una delle vicende editoriali più affascinanti della storia.

In questa lettura teatrale Francesco Piccolo ripercorre e racconta tutta la storia della pubblicazione del Gattopardo: i numerosi rifiuti e la pubblicazione postuma alla morte dell’autore, le accuse di reazionarismo e il grandissimo successo di pubblico, la trasposizione in film altrettanto discussa.

Un racconto-monologo, appassionante e divertente, su un momento irripetibile della cultura italiana.

Date del tour

8 novembre     Pescara           Teatro Massimo

10 novembre   Milano            Piccolo Teatro Strehler

11 dicembre    Bologna          Teatro Duse

16 dicembre    Firenze           Teatro Puccini

11 gennaio      Genova           Teatro Gustavo Modena

31 gen 1 feb    Roma  Teatro Argentina

https://www.instagram.com/fra.ncescopiccolo/
https://www.facebook.com/francescopiccoloautore

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Caroline Pagani sarà in scena al Teatro Gerolamo di Milano con “Mobbing Dick” e “Luxuriàs”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy