Nel settantesimo anniversario della casa editrice Feltrinelli in “Il Gattopardo. Una storia incredibile” Francesco Piccolo ci accompagna alla scoperta dell’affascinante e travagliata vicenda del celeberrimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, edito da Feltrinelli, svelando i retroscena di una delle vicende editoriali più affascinanti della storia.

In questa lettura teatrale Francesco Piccolo ripercorre e racconta tutta la storia della pubblicazione del Gattopardo: i numerosi rifiuti e la pubblicazione postuma alla morte dell’autore, le accuse di reazionarismo e il grandissimo successo di pubblico, la trasposizione in film altrettanto discussa.

Un racconto-monologo, appassionante e divertente, su un momento irripetibile della cultura italiana.

Date del tour

8 novembre Pescara Teatro Massimo

10 novembre Milano Piccolo Teatro Strehler

11 dicembre Bologna Teatro Duse

16 dicembre Firenze Teatro Puccini

11 gennaio Genova Teatro Gustavo Modena

31 gen 1 feb Roma Teatro Argentina

