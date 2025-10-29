13.9 C
Milano
mercoledì, Ottobre 29, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Realpolitik”, bilancio Meloni, Shaba e Cecilia Sala

Davide Falco
By Davide Falco
0
68
TOMMASO LABATE_REALPOLITIK
TOMMASO LABATE_REALPOLITIK

Oggi nel nuovo appuntamento con “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro, ampio spazio al bilancio dei tre anni del Governo Meloni, al tema caldo dell’emergenza casa e delle polemiche sugli affitti brevi.

Inoltre, il racconto di Alessandro Sahebi, giornalista aggredito a Roma per aver indossato una felpa antifascista.

Focus anche sul caso Sinner, al centro delle recenti polemiche dopo la mancata partecipazione del tennista alla Coppa Davis.

Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi sono affidati ad Alessandra Ghisleri.

E ancora, le interviste a Maurizio Belpietro, Gennaro Sangiuliano e Cecilia Sala.

Tra gli ospiti anche: Debora Serracchiani, Giuseppe Provenzano, Vittoria Baldino, Galeazzo Bignami, Riccardo Molinari e Ilaria D’Amico.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Tutto pronto per accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio
Articolo successivo
Giuseppe Di Majo nuovo General Manager Pierre Fabre
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy