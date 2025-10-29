“Realpolitik”, bilancio Meloni, Shaba e Cecilia Sala

Oggi nel nuovo appuntamento con “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro, ampio spazio al bilancio dei tre anni del Governo Meloni, al tema caldo dell’emergenza casa e delle polemiche sugli affitti brevi.

Inoltre, il racconto di Alessandro Sahebi, giornalista aggredito a Roma per aver indossato una felpa antifascista.

Focus anche sul caso Sinner, al centro delle recenti polemiche dopo la mancata partecipazione del tennista alla Coppa Davis.

Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi sono affidati ad Alessandra Ghisleri.

E ancora, le interviste a Maurizio Belpietro, Gennaro Sangiuliano e Cecilia Sala.

Tra gli ospiti anche: Debora Serracchiani, Giuseppe Provenzano, Vittoria Baldino, Galeazzo Bignami, Riccardo Molinari e Ilaria D’Amico.

