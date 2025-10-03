Quarto Grado: i casi di Chiara Poggi e di Pierina Paganelli

Alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.
Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco. Prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007.
Tra giri di denaro, bigliettini scritti a mano dai genitori di Sempio e accuse di corruzione nei confronti dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti (che chiese e ottenne per due volte l’archiviazione per Sempio), si continua a ricercare la verità.
Al centro della puntata, anche il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023.
I figli della donna si scagliano contro le parole di Valeria Bartolucci, vicina di casa e moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio della 78enne, che continua a difendere il marito. Resta il giallo sul movente del delitto.
Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.
