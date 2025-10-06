Nuove date per “3021 Live”, il tour di Angela Baraldi

Si aggiungono 4 nuove date al “3021 LIVE”, il tour con cui Angela Baraldi presenta dal vivo i brani contenuti nel suo nuovo album “3021” (Caravan / Sony Music Italia)

Questo il calendario con le prossime date di “3021 LIVE”:

– 17 ottobre – CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Circolo Kessel – nell’ambito del festival itinerante Suner – NUOVA DATA

– 18 ottobre – COLCERESA (Vicenza) – Revolution Live Club

– 24 ottobre – RAVENNA – Mama’s Club – nell’ambito del festival itinerante Suner – NUOVA DATA

– 25 ottobre – FERRARA – Officina Meca – nell’ambito del festival itinerante Suner – NUOVA DATA

– 31 ottobre – BOLOGNA – Efesto House – nell’ambito del festival itinerante Suner – NUOVA DATA

I biglietti per le date di Cavriago, Ferrara e Bologna saranno disponibili nelle rispettive biglietterie il giorno degli eventi, con Tessera ARCI obbligatoria.

La data di Ravenna è a ingresso gratuito con Tessera ARCI obbligatoria.

I biglietti per la data di Colceresa (organizzata da Locusta) sono disponibili in prevendita su DICE. Per accedere al concerto di Colceresa è obbligatoria la Tessera Uglydogs.

Nelle date di Cavriago (Reggio Emilia), Colceresa (Vicenza) e Ravenna Angela Baraldi sarà accompagnata da Federico Fantuz (chitarra), Daniele Buffoni (batteria) e Giovanni Fruzzetti (basso e Synth).

A Ferrara, invece, con la cantautrice si esibiranno Andrea Zucchi (sax baritono), Tim Trevor Briscoe (sax tenore e clarinetto) e Federico Fantuz (chitarra).

Per il concerto di Bologna, infine, Angela Baraldi salirà sul palco con Federico Fantuz per uno speciale live acustico, chitarra e voce.

