DIETRO LA TV

La Volta Buona: ospiti settimana 6-10 ottobre 2025

Tiziana Barbetta
Caterina Balivo
Caterina Balivo

Nuova settimana per La Volta Buona, il programma quotidiano condotto da Caterina Balivo, in onda in diretta su Rai 1 in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00

Immancabile nella programmazione il salotto interamente dedicato a Ballando con le stelle e ai protagonisti del dance show del sabato sera di Rai 1, che saranno accolti sull’iconico divano arancione del pomeriggio tra commenti e rivelazioni sulla XX edizione in corso.

Come di consueto, La Volta Buona, riserverà anche momenti di approfondimento ai temi di maggiore attualità: questa settimana si parlerà di truffe sentimentali, con testimonianze dirette degli ospiti in studio.

Spazio anche al benessere e all’alimentazione, con i consigli del professor Giorgio Calabrese e con lo chef Franco Pepe, fresco vincitore del Pizza Awards Italia 2025.

Le interviste “one to one” condotte da Caterina Balivo avranno come protagonisti i volti più popolari della tv e del cinema, imprenditori, giornalisti e conduttori tra i più seguiti dal pubblico: Giulio Scarpati, amatissimo interprete della fiction italiana, Oscar Farinetti, imprenditore e scrittore.

E ancora Francesco Panella, conduttore televisivo pronto a debuttare su Rai Radio1 con il nuovo programma Tutti a tavola, e infine la giornalista ed ex volto del Tg1 Tiziana Ferrario, che porterà il suo sguardo sui grandi fatti di ieri e di oggi.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia

 

