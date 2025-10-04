15.5 C
Milano
sabato, Ottobre 4, 2025
HomeBOLLATE
BOLLATE

Bollate: finiti i lavori di restyling alla scuola Munari

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
36
MUNARI-ASSESSORI
MUNARI-ASSESSORI

Conclusi in questi giorni gli interventi di manutenzione e riqualificazione alla Scuola Munari di Bollate, realizzati nel periodo estivo con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e qualità degli spazi scolastici in vista della ripresa delle attività didattiche.

Cosa è stato fatto?

  •     il risanamento delle facciate esterne dell’edificio, necessario per prevenire situazioni di pericolo dovute al possibile distacco di materiali;
  •     la riqualificazione dell’area gioco esterna e del giardino, con la piantumazione di nuovi alberi, la manutenzione straordinaria dei giochi e il miglioramento del prato.

Un restyling importante che restituisce alla comunità scolastica ambienti più sicuri, curati e accoglienti, a beneficio di studenti, famiglie e personale.

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Al cinema: “La Grande Paura di Hitler. Processo all’Arte Degenerata”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy