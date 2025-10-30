13.7 C
Sanremo Giovani 2025: Lea Gavino in gara con il brano “Amico lontano”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Lea Gavino_crediti Maddalena Petrosino
Lea Gavino_crediti Maddalena Petrosino

La cantautrice Lea Gavino entra ufficialmente in gara a Sanremo Giovani 2025 con il brano Amico lontano.

Dopo l’audizione svoltasi ieri negli studi Rai di Via Asiago, Lea è stata selezionata tra i 24 artisti che parteciperanno al contest televisivo in onda in seconda serata su Rai 2 dall’11 novembre.

Da questa selezione nasceranno i protagonisti della categoria Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo.

Per Lea Gavino, questo importante traguardo arriva dopo la pubblicazione dei brani d’esordio “Mondo fiorito” e “Figli (LaTarma Records / dist. ADA Music Italy)  

In questi mesi l’artista si è fatta conoscere anche dal vivo, aprendo i concerti di Estella e Tripolare, e partecipando ai format dedicati alla musica indipendente come Spaghetti Unplugged a Roma e Comete a Milano.

Nota al grande pubblico per il suo talento attoriale – in particolare per il ruolo nella serie Skam Italia e altre importanti produzioni cinematografiche – Lea Gavino ha sempre coltivato parallelamente la sua passione per la musica, scrivendo e componendo lei stessa i suoi brani.

Con la sua voce raffinata e intensa e un universo sonoro intimo e originale, Lea oggi sceglie di raccontare sé stessa: la sua vita, le sue emozioni e il mondo che la circonda. Dopo aver dato volto alle storie degli altri sullo schermo, ora si mette in gioco in prima persona, con sincerità e autenticità, per condividere la propria verità attraverso la musica.

www.instagram.com/leagavino

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Articoli

