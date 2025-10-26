La superstar mondiale Lewis Capaldi torna con “Almost”, un inno trascinante registrato con la band al completo, che segna il terzo singolo dopo il suo ritorno sulle scene.

Il brano anticipa il suo nuovo EP “Survive”, in uscita il 14 novembre.

Sulla scia del suo comeback acclamato dalla critica dopo quasi due anni di assenza e dell’ultimo successo “Something In The Heavens”, il suo decimo singolo nella Top 10 britannica, ‘Almost’ è un’esplorazione cruda e intima di cosa significhi andare avanti, o almeno provarci.

Onesta e sobria, la canzone cattura la difficoltà del lasciarsi andare. “Giuro su Dio che sto quasi bene, penso solo a te tutto il tempo“, ammette Lewis, dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento nel trovare verità ed emozione nei dettagli più sfumati.

Il ritorno di Lewis lo ha già visto in cima alle classifiche, conquistando un monumentale sesto singolo numero 1 con il suo brano di ritorno “Survive”, diventato il singolo più venduto del 2025.

“Survive” EP Tracklist

1. Survive

2. Something In The Heavens

3. Almost

4. The Day That I Die

