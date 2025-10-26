13.5 C
Sophie And The Giants : “00:00” (ovvero “Midnight”), il mini-album

L’artista multiplatino SOPHIE AND THE GIANTS ha pubblicato il mini-album intitolato “00:00” (ovvero “Midnight”), accompagnato dal nuovo singolo inedito LOSER, disponibile prossimamente anche per le radio italiane.

Oltre al brano, è pubblicato anche il videoclip ufficiale sul canale YouTube dall’artista.

SOPHIE ci travolge ancora una volta con la sua esplosiva energia e, a proposito di “00:00”, racconta: “È la colonna sonora del momento in cui l’orologio segna mezzanotte – quando il giorno finisce, ne inizia uno nuovo e tutto sembra possibile. È la fine di un capitolo e la scintilla che dà il via ad uno nuovo, una corsa sfrenata attraverso il caos notturno, la seduzione e la scoperta di sé senza paura”.

TRACKLIST “00:00”
1. Loser
2. A Little Bit Wild
3. Red Light
4. Bad Friends
5. Pink Champagne

A novembre 2025 SOPHIE AND THE GIANTS partirà per il suo prossimo tour di 13 date nel Regno Unito e in Europa. 

Per i fan italiani l’appuntamento è il 27 novembre a Milano ai Magazzini Generali.

TOUR NOVEMBRE 2025

4/11 – Manchester

5/11 – London – SOLD OUT

7/11 –  Paris

8/11 –  Amsterdam – SOLD OUT

10/11 –  Cologne

18/11 –  Hamburg

19/11 – Berlin

21/11 – Warsaw

22/11 –  Prague

24/11 –  Munich

25/11 –  Zurich

27/11 –  Milan

Biglietti disponibili qui: https://www.sophieandthegiants.com/

