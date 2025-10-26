L’artista multiplatino SOPHIE AND THE GIANTS ha pubblicato il mini-album intitolato “00:00” (ovvero “Midnight”), accompagnato dal nuovo singolo inedito “LOSER“, disponibile prossimamente anche per le radio italiane.
Oltre al brano, è pubblicato anche il videoclip ufficiale sul canale YouTube dall’artista.
SOPHIE ci travolge ancora una volta con la sua esplosiva energia e, a proposito di “00:00”, racconta: “È la colonna sonora del momento in cui l’orologio segna mezzanotte – quando il giorno finisce, ne inizia uno nuovo e tutto sembra possibile. È la fine di un capitolo e la scintilla che dà il via ad uno nuovo, una corsa sfrenata attraverso il caos notturno, la seduzione e la scoperta di sé senza paura”.
TRACKLIST “00:00”
1. Loser
2. A Little Bit Wild
3. Red Light
4. Bad Friends
5. Pink Champagne
A novembre 2025 SOPHIE AND THE GIANTS partirà per il suo prossimo tour di 13 date nel Regno Unito e in Europa.
Per i fan italiani l’appuntamento è il 27 novembre a Milano ai Magazzini Generali.
TOUR NOVEMBRE 2025
4/11 – Manchester
5/11 – London – SOLD OUT
7/11 – Paris
8/11 – Amsterdam – SOLD OUT
10/11 – Cologne
18/11 – Hamburg
19/11 – Berlin
21/11 – Warsaw
22/11 – Prague
24/11 – Munich
25/11 – Zurich
27/11 – Milan
Biglietti disponibili qui: https://www.sophieandthegiants.com/
