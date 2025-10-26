Bonelli Entertainment, il braccio produttivo di Sergio Bonelli Editore, è lieta da annunciare che a Lucca Comics & Games 2025 sarà presentato in anteprima esclusiva il primo episodio della seconda stagione di DRAGONERO – I PALADINI, la serie animata tratta dal fumetto fantasy creato da Luca Enoch e Stefano Vietti.

La presentazione avverrà il giorno sabato 1 novembre alle ore 10.30 all’Auditorium San Girolamo. La conduzione dell’evento sarà di Maurizio Merluzzo, il doppiatore e youtuber che ha dato la voce a Vondhur, il “cattivo” di questa seconda stagione.

Dragonero – I Paladini è la prima serie italiana di animazione fantasy, una coproduzione internazionale realizzata da Sergio Bonelli Editore con Rai Kids e PowerKids.

Dopo il grande successo della prima stagione, trasmessa su Rai Gulp e disponibile su RaiPlay, l’attesa per le nuove avventure è altissima, e Lucca sarà il palcoscenico ideale per condividere questa emozione con i fan.

L’incontro sarà reso accessibile dalla presenza sul palco di una interprete LIS, che tradurrà in lingua dei segni gli interventi dei conduttori e degli ospiti. La proiezione della prima puntata della serie animata, invece, sarà dotata di sottotitoli in italiano.

La seconda stagione si compone di 26 episodi, diretti da Enrico Paolantonio e sceneggiati da Giovanni Masi, Federico Rossi Edrighi e Mauro Uzzeo. Al centro della storia ritroviamo i giovani protagonisti dell’Erondár: Ian, libero e coraggioso, Myrva, brillante costruttrice di congegni, e il leale orco Gmor.

I tre amici dovranno affrontare nuove sfide per contrastare oscure forze demoniache e salvare il loro mondo.

Spiega Vincenzo Sarno, Produttore Esecutivo Bonelli Entertainment e Responsabile dell’Ufficio Sviluppo di Sergio Bonelli Editore: “La seconda stagione di una serie è sempre la più difficile: porta con sé l’attesa, il desiderio di superare ciò che è già stato fatto, e la voglia di sorprendere ancora. Per questo presentare a Lucca Comics & Games l’anteprima della nuova stagione di Dragonero – I Paladini è per noi un momento di grande orgoglio. Questa serie rappresenta una sfida produttiva senza precedenti per il panorama italiano: una coproduzione internazionale che conferma la nostra volontà di raccontare storie universali, capaci di appassionare ragazzi e famiglie. Dopo il successo della prima stagione su Rai Gulp e RaiPlay, siamo entusiasti di tornare con nuove avventure in un mondo fantasy straordinario. Con i nostri partner Rai Kids e PowerKids, continuiamo a costruire un progetto che unisce qualità narrativa e innovazione tecnica, portando il fumetto italiano verso nuove frontiere”.

