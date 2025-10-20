La Famiglia Transylvania al Manzoni di Milano

Un Teatro da Favola vi aspetta con i suoi spettacoli per grandi e piccoli: divertenti e interattivi per i bambini, ironici e parodistici per gli adulti.
Jack Tripper, un buffo signorotto italo-inglese, viaggia insieme a sua moglie Amanda verso uno sperduto castello della Transilvania per conoscere i futuri consuoceri, ma Jack non sa che si tratta nientemeno dei Dracula, una famiglia di vampiri e mostri.
Tra nonne-lupo innamorate, zietti che sembrano orchi, mummie e fantasmi, l’incontro-scontro tra le due famiglie sarà ricco di situazioni esilaranti e divertenti.
Un’occasione da non perdere per festeggiare Halloween insieme alla Compagnia di Un Teatro da Favola.
BIGLIETTI
Adulti € 20,00; Bambini fino a 14 anni € 15,50; Under 3 anni € 6,00
Per acquisto:
biglietteria del Teatro online
telefonicamente 027636901
circuito Ticketone
Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia