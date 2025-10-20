12.2 C
Milano
lunedì, Ottobre 20, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

La Famiglia Transylvania al Manzoni di Milano

Davide Falco
By Davide Falco
0
64
La Famiglia Transylvania
La Famiglia Transylvania

Un Teatro da Favola vi aspetta con i suoi spettacoli per grandi e piccoli: divertenti e interattivi per i bambini, ironici e parodistici per gli adulti.

Jack Tripper, un buffo signorotto italo-inglese, viaggia insieme a sua moglie Amanda verso uno sperduto castello della Transilvania per conoscere i futuri consuoceri, ma Jack non sa che si tratta nientemeno dei Dracula, una famiglia di vampiri e mostri.

Tra nonne-lupo innamorate, zietti che sembrano orchi, mummie e fantasmi, lincontro-scontro tra le due famiglie sarà ricco di situazioni esilaranti e divertenti.

Un’occasione da non perdere per festeggiare Halloween insieme alla Compagnia di Un Teatro da Favola.

BIGLIETTI
Adulti € 20,00; Bambini fino a 14 anni € 15,50; Under 3 anni € 6,00
Per acquisto:
biglietteria del Teatro online 
telefonicamente 027636901
circuito Ticketone

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Qigong e Benessere Tradizionale Cinese, seconda edizione
Articolo successivo
“Unire sostegno psicologico e umano è la vera forza della sanità lombarda”
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy