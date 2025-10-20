12.2 C
SALUTE

“Unire sostegno psicologico e umano è la vera forza della sanità lombarda”

Davide Falco
By Davide Falco
“Unire sostegno psicologico e umano è la vera forza della sanità lombarda. Orgoglioso che questo progetto sia attivo anche all’Ospedale di Rho, dove sono nato e cresciuto”

All’Ospedale di Rho presentato il progetto “Parrucche & Psicoterapia Dialettica Comportamentale (DBT)” promosso da Cancro Primo Aiuto per offrire sostegno e serenità alle donne in cura oncologica

Ho visitato l’Ospedale di Rho insieme all’associazione Cancro Primo Aiuto per conoscere da vicino il  progetto ‘Parrucche & Psicoterapia Dialettica Comportamentale (DBT)’, un’iniziativa che unisce sostegno psicologico e umano per chi affronta la malattia oncologica. È un esempio concreto di come la sanità lombarda non sia solo cura, ma anche ascolto, empatia e vicinanza alle persone.”

Il Progetto Parrucche, nato nel 2009 all’Ospedale di Sondalo e oggi attivo in oltre trenta strutture sanitarie in Lombardia (oltre 30.000 parrucche donate fino ad oggi), rappresenta una delle esperienze più significative di assistenza e sostegno alle donne in cura oncologica. Grazie a Cancro Primo Aiuto, le pazienti ricevono gratuitamente una parrucca in un ambiente protetto e accogliente, trovando al tempo stesso conforto e supporto psicologico da parte dei volontari.

 Un grande grazie – prosegue Cecchetti – ai volontari di Cancro Primo Aiuto e al presidente Flavio Ferrari, che con dedizione e umanità portano avanti questo progetto in tutta la Lombardia. Un ringraziamento anche ai vertici dell’Ospedale di Rho e al direttore Marco Bosio per l’impegno e la sensibilità dimostrata nel dare spazio a iniziative di questo valore sociale e umano.

 Per me – conclude Cecchetti – questa tappa ha un significato speciale: sono nato e vivo a pochissimi metri dall’Ospedale di Rho, e vedere che proprio qui si realizza un progetto capace di restituire fiducia e dignità a tante persone è motivo di orgoglio e speranza per tutta la nostra comunità.

 Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

