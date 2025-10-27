Il sindaco Di Stefano: “Fatto gravissimo, basta fondamentalismo islamico”

Gravissimo episodio questa mattina presso il sottopasso della metropolitana di Sesto Rondò, dove una donna di origine marocchina è stata aggredita e insultata da due connazionali perché non indossava il velo islamico.

La donna, che si trovava con la propria bambina di 5 anni, è stata soccorsa da alcuni cittadini e dai militanti presenti al gazebo della Lega, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. La vittima, sotto shock e con alcune ferite, è stata trasportata in ospedale e ha sporto denuncia.

“Siamo di fronte a un episodio di una gravità inaudita,” dichiara il Sindaco Roberto Di Stefano – Picchiare una donna perché non indossa il velo è un atto vile e inaccettabile, contrario ai valori su cui si fonda la nostra comunità. Queste ideologie integraliste non sono e non saranno mai compatibili con la cultura, la libertà e i valori del nostro Paese: quando il velo smette di essere una scelta e diviene obbligo, non è più fede, ma imposizione. A Sesto San Giovanni non ci sarà mai spazio per chi pensa di imporre con la violenza regole che calpestano la dignità delle donne e la libertà personale. Continueremo a batterci in difesa dei nostri valori e dei nostri ideali contro il fondamentalismo islamico”.

Altri articoli di Città Metropolitana di Milano