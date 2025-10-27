FUJIFILM: “Make Your Next Great Image”

– FUJIFILM annuncia la mostra “Make Your Next Great Image”, dedicata ai protagonisti del GFX Challenge Grant Program 2024*1, il programma internazionale di sovvenzioni ideato per incoraggiare e supportare fotografi e videografi di tutto il mondo.

L’esposizione, che riunisce circa 100 opere fotografiche e video, realizzate con il sistema di fotocamere digitali Large Format GFX*2 di FUJIFILM, sarà allestita al FUJIFILM Photo Salon Tokyo, all’interno dello spazio FUJIFILM SQUARE, dal 31 ottobre al 20 novembre 2025 e successivamente al FUJIFILM Photo Salon Osaka dal 12 al 24 dicembre 2025, con ingresso gratuito.

La mostra presenta i 15 progetti vincitori selezionati da giurie internazionali tra centinaia di candidature provenienti da tre aree geografiche del mondo. I lavori affrontano temi universali come ambiente, identità, memoria e resilienza, offrendo prospettive diverse e autentiche sulla complessità della società contemporanea.

Le immagini e i video esposti offrono una testimonianza concreta di come la fotografia possa essere strumento di indagine, riflessione e condivisione, capace di oltrepassare confini geografici e culturali. Tra gli autori selezionati figurano anche gli italiani Gianluca Lanciai e Kristina Nikolova.

Gianluca Lanciai ha vinto con il progetto “Timeland”, un viaggio nel cuore della Sardegna alla scoperta del segreto della longevità: “Ho visitato la Sardegna più di qualsiasi altra parte di questo Paese. C’è qualcosa di magnetico in quest’isola, che sembra reale e surreale allo stesso tempo, quasi difficile da spiegare solo a parole. Ed è per questo che ho voluto tradurlo visivamente”.

Kristina Nikolova è stata premiata per “Stabat Mater – The Ten Ages of Woman”, un ritratto intimo della femminilità attraverso le generazioni: “Stabat Mater. Nikolova afferma: “The Ten Ages of Woman” non denuncia, non spettacolarizza, non chiede, non predica. Attraversa la vita come carne e spirito. Ogni età ha la sua bellezza, ogni età fa parte di questo percorso, di questo continuum.”

Le circa 100 opere a colori e/o monocromatiche sono stampate in vari formati (inclusi formati interi, standard e mezzo ritaglio), ed è stata utilizzata l’alta qualità di FUJIFILM tecnologia di stampa fotografica agli alogenuri d’argento. Le opere video saranno proiettate su monitor.

Il GFX Challenge Grant Program, promosso da FUJIFILM Corporation, è un’iniziativa globale che offre a fotografi e videomaker emergenti l’opportunità di trasformare le proprie idee in progetti reali. Ogni anno, FUJIFILM assegna sovvenzioni fino a 10.000 dollari e mette a disposizione l’utilizzo gratuito del sistema di fotocamere digitali Large Format GFX*2, offrendo ai vincitori un periodo di sei mesi per la realizzazione dei progetti.

Attraverso il GFX Challenge Grant Program, FUJIFILM conferma il proprio impegno nel sostenere le nuove generazioni di autori, fornendo strumenti concreti, occasioni di visibilità e spazi di confronto internazionale. Un investimento che riflette la visione dell’azienda: promuovere la fotografia come mezzo di conoscenza, testimonianza e dialogo, capace di diffondere informazioni e consapevolezza sul mondo che ci circonda.

Per maggiori informazioni sul programma e sui progetti premiati

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia