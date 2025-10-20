12.5 C
Forum cultura 2025. quarta edizione 4-6 novembre al Casva  

Torna l’appuntamento con il Forum Cultura, lo spazio di riflessione e dialogo dedicato al sistema culturale milanese.

Dopo le prime tre edizioni – dedicate alla lettura e biblioteche (2022), all’arte contemporanea (2023) e al mondo della cultura nel suo insieme (2024) – la quarta edizione si svolgerà dal 4 al 6 novembre 2025 nella nuova sede del CASVA – Centro di Alti Studi sulle Arti Visive, in via Isernia 5.

Nel corso della tre giorni, il Forum proseguirà il percorso di approfondimento sui molteplici ambiti della cultura cittadina: dalle arti visive allo spettacolo dal vivo, dai musei alle biblioteche, fino alle performing arts, con l’obiettivo di favorire collaborazione, ascolto e co-progettazione tra cittadini, operatori ed esperti del settore. 

I lavori si svolgeranno a porte chiuse, attraverso tavoli tematici coordinati dai direttori della Direzione Cultura o dai loro delegati, distribuiti in sessioni mattutine e pomeridiane. In programma anche due appuntamenti pubblici: nelle serate del 4 e 5 novembre si terranno lectures aperte alla cittadinanza con personalità di rilievo del panorama culturale, dedicate a riflessioni di ampio respiro.

Il Forum Cultura 2025 si conferma come un laboratorio di idee, in cui il patrimonio culturale della città viene valorizzato e arricchito grazie al contributo attivo della comunità – afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. Un’occasione di confronto operativo per raccogliere contributi, esperienze e proposte sulle sfide e le opportunità del settore culturale”.

Il programma completo sarà disponibile a breve sul sito del Comune di Milano

Articoli

