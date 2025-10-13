Bollicine, one man show di Max Giusti stasera su TV8

Dopo il successo di critica e pubblico nei teatri di tutta Italia, “Bollicine”, one man show di Max Giusti, arriva in prima visione assoluta, su TV8, lunedì 13 ottobre, alle ore 21.30.

Il titolo dello spettacolo prende spunto dalla volontà di Max di “stapparsi”, di liberare energia e pensieri, per portare in scena la sua essenza più autentica: quella di un artista capace di coniugare riflessione e comicità, intelligenza e leggerezza.

All’apice della sua maturità, personale e professionale, Max è pronto a dire le sue verità più scomode: i danni che ha creato il patriarcato alle donne, ma anche agli stessi uomini, l’amore che è sempre più a tempo determinato, crescere figli con in testa dei modelli totalmente superati, essere un volto tv quando tutti dicono di guardare solo le serie.

Un flusso di coscienza irresistibile, un viaggio nei nostri tempi che porta Max Giusti a dimostrare al pubblico che la gabbia del politicamente corretto, di cui tanto si parla, in realtà non è mai esistita. 5 anni di riflessioni, di scrittura, hanno dato vita a “Bollicine”, un vero e proprio distillato di comicità rivolto al futuro con zero nostalgia per il passato.

Il pubblico ritroverà anche le iconiche parodie di Alessandro Borghese e Aurelio De Laurentiis.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia