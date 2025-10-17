“Erano tutti miei figli” al teatro Elfo Puccini

A 12 anni dal successo di Morte di un commesso viaggiatore, Elio De Capitani torna al teatro di Arthur Miller. Erano tutti miei figli, ambientato nell’America post-bellica, ha la forza di una grande opera popolare: al centro della scena il rapporto conflittuale tra genitori e figli e la responsabilità sociale e morale dell’individuo a confronto con le tragedie della storia.

Un’opera che vuole diventare «parte della vita dei suoi spettatori ‒ come scrisse l’autore ‒ seriamente destinata alla gente comune […] e insieme che allarga la consapevolezza dei legami che ci collegano al passato e all’avvenire e che si celano nella vita».

Lo spettacolo ci porta nel cuore della vita della famiglia Keller. Siamo sulla soglia della loro ricca casa borghese, immaginata dallo scenografo Carlo Sala come una sorta di patio circondato da un fitto bosco, un luogo tra l’interno e l’esterno che lascia intuire l’intimità delle stanze, ma tiene celati i segreti. E si scoprirà che in questa famiglia molto è stato nascosto.

Joe Keller e sua moglie Kate hanno due figli, partiti in guerra come tanti della loro generazione: il maggiore, Larry, è dato per disperso da ormai tre anni e solo la madre non accetta l’evidenza della sua morte; il secondogenito, Chris, è invece tornato a casa, segnato da terribili esperienze, ma determinato a guardare al futuro, a una possibile esistenza felice che immagina insieme ad Ann, la ragazza che era fidanzata con suo

fratello.

La vita, apparentemente, ha ripreso il suo corso lasciandosi alle spalle gli incubi del passato. Joe è stato assolto dall’accusa di avere venduto pezzi di ricambio fallati all’aviazione americana (una fornitura che ha causato la morte di ventuno piloti!) e, senza troppi dubbi morali, ha fatto i soldi con la guerra; al contrario, il suo ex socio è stato condannato e sta scontando ancora la sua pena.

Ma le bugie attraversano le generazioni e riaffiorano per chiedere il conto

