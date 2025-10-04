15.5 C
Al cinema: “La Grande Paura di Hitler. Processo all’Arte Degenerata”

By Tiziana Barbetta
LA GRANDE PAURA
LA GRANDE PAURA

Arriverà nelle sale come evento speciale solo il 3, 4, 5 novembre LA GRANDE PAURA DI HITLER – PROCESSO ALL’ARTE DEGENERATA, il film diretto da Simona Risi, su soggetto di Didi Gnocchi che firma la sceneggiatura con Sabina Fedeli e Arianna Marelli e con la voce narrante di Claudia Catani, prodotto da 3D Produzioni e distribuito in esclusiva da Nexo Studios.
Le prevendite apriranno dall’8 ottobre e l’elenco delle sale sarà a breve disponibile su nexostudios.it.

Franz Marc_Wildschweine_1913
Franz Marc_Wildschweine_1913

A partire dalla mostra “Arte degenerata” organizzata nel 2025 dal Musée Picasso di Parigi, il documentario ricostruisce e racconta l’esposizione organizzata dal regime nazista a Monaco nel 1937, destinata a denigrare e condannare l’arte moderna, bollata come “degenerata”.

Ernst Ludwig Kirchner_Berliner Straßenszene_1913
Ernst Ludwig Kirchner_Berliner Straßenszene_1913

Fu il culmine di una campagna che voleva cancellare per sempre artisti come Henri Matisse, Max Beckmann, Vincent Van Gogh, Otto Dix, Marc Chagall, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani.

Le loro opere vennero ritirate dai musei tedeschi, distrutte, vendute o esposte in “mostre degli orrori”.

Il documentario ricostruisce per la prima volta l’asta del 30 giugno 1939 che si svolse alla Galleria Fischer di Lucerna, in Svizzera. Vennero venduti molti dei capolavori “degenerati” e l’incasso finì nelle casse naziste.

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia

Articoli

