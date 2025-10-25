Il produttore e DJ Marsh – tra i protagonisti della scena melodic house internazionale – arriva per la prima volta in Italia, con una data unica.

L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto venerdì 24 aprile 2026 al Circolo Magnolia di Milano.

I biglietti per lo show saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com a partire da venerdì 24 ottobre alle 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 10:00.

Marsh è un artista unico, capace di coniugare talento, passione e autenticità. La sua musica va oltre il semplice intrattenimento: attraverso le sue produzioni e i suoi set, trasforma l’emozione in movimento e la pista da ballo in un luogo di viaggio interiore, dove ogni nota racconta una storia e invita all’introspezione.

La data italiana sarà proprio l’occasione per vivere dal vivo un’esperienza che promette di essere intensa, immersiva e indimenticabile.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia