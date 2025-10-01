13.1 C
Open House a Chiasso: Visita guidata gratuita del Centro Culturale

Sabato 4 ottobre l’iniziativa internazionale Open House farà tappa al Centro Culturale Chiasso.

Open House è un evento pubblico gratuito, pensato per permettere di visitare edifici e luoghi di interesse e scoprire la ricchezza dell’architettura e del paesaggio urbano.

Dopo Zurigo, Basilea e Berna, il Ticino diventa la quarta realtà svizzera ad accogliere questo format internazionale.

Alla luce dell’elevata richiesta, oltre alla visita guidata prevista al mattino e ormai completa, è stata introdotta una ulteriore visita guidata:

Sabato 4 ottobre, ore 16.00-18.00
Iscrizione obbligatoria a
info@openhouse-ticino.org
+41 91 996 13 87
La visita guidata comprende:

Cinema Teatro Spazio Officina e m.a.x. museo con la Dr.ssa Nicoletta Ossanna Cavadini, il restauratore SCR/SKR Jacopo Gilardi e gli architetti Pia Durisch e Aldo Nolli.
Ritrovo presso il Foyer del Cinema Teatro, Via Dante Alighieri n. 4.

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

