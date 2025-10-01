Sabato 4 ottobre l’iniziativa internazionale Open House farà tappa al Centro Culturale Chiasso.

Open House è un evento pubblico gratuito, pensato per permettere di visitare edifici e luoghi di interesse e scoprire la ricchezza dell’architettura e del paesaggio urbano.

Dopo Zurigo, Basilea e Berna, il Ticino diventa la quarta realtà svizzera ad accogliere questo format internazionale.

Alla luce dell’elevata richiesta, oltre alla visita guidata prevista al mattino e ormai completa, è stata introdotta una ulteriore visita guidata:

Sabato 4 ottobre, ore 16.00-18.00

Iscrizione obbligatoria a

info@openhouse-ticino.org

+41 91 996 13 87

La visita guidata comprende:

Cinema Teatro Spazio Officina e m.a.x. museo con la Dr.ssa Nicoletta Ossanna Cavadini, il restauratore SCR/SKR Jacopo Gilardi e gli architetti Pia Durisch e Aldo Nolli.

Ritrovo presso il Foyer del Cinema Teatro, Via Dante Alighieri n. 4.

