Turismo, la Toscana in treno tra arte, natura e tradizione

Viaggiare in treno in Toscana non è solo un modo per spostarsi, ma un’esperienza autentica e immersiva, ideale per vivere la bellezza del territorio con lentezza.

Le iniziative realizzate con trenini turistici e convogli storici offrono occasioni uniche per scoprire paesaggi, opere d’arte e tradizioni locali in compagnia, con il piacere di un viaggio rilassante ed emozionante adatto a tutta la famiglia.

Treno Natura: Festa dell’Uva e del Vino – 28 settembre

Un’altra iniziativa che vede protagonisti i viaggi speciali su rotaie è il Treno Natura, attivo nei mesi di primavera e autunno, offrendo un viaggio affascinante attraverso alcuni dei paesaggi più iconici della Toscana. A bordo delle autentiche carrozze d’epoca, i passeggeri possono rilassarsi mentre il treno si snoda tra le dolci colline della Val d’Orcia, attraversa filari ordinati di vigneti da cui nascono alcuni dei più rinomati vini toscani, e prosegue attraverso le Crete Senesi e i panorami della Val d’Arbia, fino a raggiungere i versanti boscosi del Monte Amiata. Durante le soste, è possibile scendere per catturare scorci spettacolari con la macchina fotografica: campi aperti e distese naturali spesso non accessibili con altri mezzi. All’arrivo, il viaggio prosegue con attività che variano di volta in volta: escursioni nel verde, visite a musei locali o la partecipazione a sagre e feste di paese, che offrono l’occasione perfetta per entrare in contatto con le tradizioni e l’autenticità del territorio.

Sabato 28 settembre, il Treno Natura viaggia da Siena a Chiusi in occasione della Festa dell’Uva e del Vino, offrendo un’esperienza indimenticabile a bordo di un convoglio d’epoca composto da una locomotiva a vapore, carrozze “Centoporte” degli anni ’30, carrozze Corbellini degli anni ’50 e bagagliaio. Durante il tragitto sarà possibile ammirare lo splendido paesaggio delle Crete Senesi, attraversato con lentezza e comfort da questo treno d’altri tempi. All’arrivo a Chiusi, i passeggeri avranno a disposizione bus navetta per raggiungere comodamente il centro storico, dove si svolge la festa. Nel corso della giornata, sono previste numerose attività: visite ai musei cittadini, l’esibizione degli Sbandieratori, degustazioni e momenti conviviali per riscoprire i sapori e le tradizioni del territorio.

Per chi lo desidera, alle ore 14:30 si potrà partecipare a una passeggiata guidata nel centro storico, oppure scegliere l’escursione guidata di 6,5 km fino al Lago di Chiusi, un’occasione per godere appieno del paesaggio e dell’ambiente naturale.

Il treno partirà da Siena alle ore 8:35 e arriverà a Chiusi alle 10:40. Il ritorno è previsto alle ore 17:35 con arrivo a Siena alle 19:37.

Per maggiori dettagli e per prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Fondazione FS:

fondazionefs.it – Treno Natura Festa dell’Uva e del Vino

Attraverso queste esperienze in treno – che uniscono arte pubblica, archeologia industriale e paesaggi storici – la Toscana si racconta in modo autentico e coinvolgente. Il viaggio diventa parte integrante della scoperta, con iniziative pensate per valorizzare il territorio in maniera sostenibile e per offrire a famiglie, curiosi e appassionati un’opportunità diversa di esplorazione, dove il tempo rallenta e la bellezza si rivela a ogni curva dei binari.

www.visittuscany.com

Altri articoli di turismo su Dietro la Notizia