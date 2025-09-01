Bollate: avanti con le asfaltature estive delle strade

Un’estate di lavori per rendere le strade di Bollate più sicure, scorrevoli e curate. Con un investimento complessivo di 500mila euro, l’Amministrazione comunale sta portando avanti un ampio piano di asfaltature che interessa numerose vie cittadine, con l’obiettivo di migliorare la qualità della viabilità per chi percorre le strade, a piedi, in bicicletta o in auto.

Esprime soddisfazione il Vice Sindaco Alberto Grassi per l’avanzamento dei cantieri estivi: “Anche quest’anno il Comune ha investito una quota rilevante su un tema che abbiamo sempre individuato come prioritario: la manutenzione delle strade. Un impegno che si traduce in interventi concreti, visibili e utili alla quotidianità dei cittadini”.

Le vie interessate dai lavori estivi:

Sono le vie: Leopardi, Pascoli (dall’angolo stazione), 4 Novembre (tratto tra via Pertini e via Nenni), Borsieri, Archimede (da via Borsieri), Adige (tratto compreso tra via Stampa e Torricelli), Adda (area incrocio con Adige), Minzoni (incrocio con Archimede), Piemonte (un tratto), Kennedy (tratto tra via Pace e Archimede), Garbiera (un tratto), Caracciolo (tratto Corridoni-Como), Bellini, Vespucci, Mazzini, Monte Grappa, Grado (tratto incrocio con Pellico), Pellico (tratto tra Volta e Monfalcone), Vittorio Veneto, Piave (carreggiata direzione sud-nord) e Sanzio (tratto incrocio con via Giotto).

Un intervento diffuso, che interessa quartieri diversi della città, con l’obiettivo di dare risposta alle esigenze dei cittadini e migliorare progressivamente il decoro e la vivibilità di Bollate.

www.comune.bollate.mi.it

