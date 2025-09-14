23.8 C
Milano
domenica, Settembre 14, 2025
HomeATTUALITA'
ATTUALITA'

Sport. Un pomeriggio di festa al parco della Resistenza

Davide Falco
By Davide Falco
0
58
parco-resistenza
parco-resistenza

Un pomeriggio all’insegna della festa e dello sport al Parco della Resistenza di Milano. Ad animare il sabato di bambini e bambine, ragazze e ragazzi del Municipio 5, ci ha pensato il villaggio di Generazione Sport, il progetto di legacy olimpica promosso dal Comune di Milano per diffondere la cultura dello sport come strumento di inclusione, crescita personale e partecipazione attiva, con una particolare attenzione ai giovani più esposti a fragilità educative e sociali.

Dopo il successo di sabato scorso al Corvetto, oggi il villaggio ha aperto le porte alle ore 14 e ha visto decine di giovani cimentarsi in tante discipline sportive, dal calcio al basket, dalla pallavolo all’hockey, fino al volano e alle bocce inclusive.

Oltre ai volontari del CSI Milano, al villaggio era presente anche Damiano Catania, libero della Powervolley Milano, con cui i bambini hanno potuto giocare, imparando i valori dello sport direttamente da un grande campione.

Dopo quello di oggi, l’appuntamento con il villaggio di Generazione Sport tornerà sabato 20 settembre al Parco Monte Stella (Municipio 8), il 3 ottobre al Parco Trotter (Municipio 2) e il 10 ottobre nell’Area Parco Giallo di Via Primaticcio (Municipio 6).

Generazione Sport è un progetto del Comune di Milano, realizzato grazie alla collaborazione di CSI Milano, Comunità Nuova Onlus e Farsi Prossimo Onlus.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia 

parco-resistenza
parco-resistenza

parco-resistenza
parco-resistenza


Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
“Fuori dal Coro”: Mikka Sualev, poi gli audio delle violenze
Articolo successivo
Da domani torna “Mattino Cinque”, il programma videonews
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy