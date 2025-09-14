“Fuori dal Coro”: Mikka Sualev, poi gli audio delle violenze

Nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano tornerà sul caso di Mikka Sualev, la diciottenne condannata a nove anni e quattro mesi per aver ucciso, durante una lite domestica, il padre violento. Per la prima volta, saranno trasmessi in tv stralci dell’audio, lungo quattro ore, che i fratelli Sualev hanno registrato in casa propria, mentre il padre provava a strozzare la madre, colpendo parimenti chiunque tentasse di difenderla.

A seguire, sarà ospite di Mario Giordano Giovanna, madre di Cristina Pagliarulo, la quarantenne morta al pronto soccorso dell’Ospedale Ruggi di Salerno dopo quaranta ore di attesa. È la Procura ad indagare su sette fra medici e paramedici, mentre i risultati dell’autopsia, di cui sarà mostrato in esclusiva il testo, testimonierebbero la cattiva condotta degli operatori sanitari.

Spazio, infine, alle moschee abusive, con un reportage da Roma e dal suo sottobosco di illegalità e illeciti.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia