Sos Novate domani a Metropoli e poi via al corso

Domani sabato 13 settembre, l’associazione Sos Novate sarà al centro commerciale Metropoli per una dimostrazione di primo soccorso.
Le dimostrazioni verranno proposte in due orario, uno al mattino dalle 10.30 alle 11.30 e l’altro al pomeriggio, dalle 16 alle 17, per dare la possibilità di essere seguito da più persone possibili.
Dal 22 settembre inizierà invece il 39° corso soccorritori
Alle 21 nella sala teatro G.Testori presso il comune di Novate Milanese avrà inizio il 39° corso per soccorritori, corso rivolto a tutte le persone che hanno raggiunto la maggiore età.
«Anche quest’anno quindi, diamo inizio ad un nuovo percorso formativo, ricordando che la S.O.S. di Novate è impegnata da diversi anni nel servizio di emergenza urgenza. Con due macchine in convezione garantisce costantemente il soccorso da diversi anni.
Per iscriversi è sufficiente passare in sede, in via dello Sport a Novate, compilando il modulo che verrà consegnato dal centralinista di turno oppure scrivendo alla mail formazione@sosnovate.it . Vi aspettiamo numerosi per continuare l’opera di soccorso», spiegano dalla Sos Novate
Il corso è suddiviso in due moduli, il primo di 42 ore con relativo esame di abilitazione, che se superato, darà la possibilità di accedere al secondo modulo di 78 ore con esame di certificazione finale a cura del personale di AREU che darà l’abilitazione ad essere soccorritore per l’emergenza urgenza. Le lezioni si terranno il lunedì e il giovedì presso la sala teatro comunale G.Testori, dalle ore 21 alle ore 23/23.30. Si potrà iscriversi anche il 22, durante la prima lezione del corso.
Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia