Decorare il balcone con le piante in autunno: consigli su quali scegliere

Le giornate si accorciano e molte persone hanno il dubbio di non poter più vivere a pieno lo spazio esterno. In realtà, l’autunno regala ancora ottimi momenti soleggiati da godersi a pieno. Cosa fare dunque? Sicuramente possiamo prenderci cura del nostro balcone optando per piante e decorazioni di stagione.

Quali scegliere? Portali specializzati come Copyr Giardinaggio svelano quali sono le migliori piante dell’autunno e offrono consigli dettagliati su come prendersene cura per vederle al loro massimo splendore.

Le piante di stagione per il balcone

Ogni pianta ha il suo momento migliore, e l’autunno è una stagione in cui alcune specie si esprimono al massimo. Se vi affiderete a piante resistenti al freddo, al vento e alle piogge tipiche del periodo, non solo il balcone resterà vivo più a lungo, ma vi risparmierete anche delusioni e cure eccessive.

Con le piante giuste potete ricreare quelle tonalità direttamente davanti alle vostre finestre. I ciclamini, per esempio, sono un classico intramontabile: resistono bene al fresco e regalano fiori che spaziano dal bianco al rosso intenso, fino al viola acceso. Sono perfetti per dare al balcone un look vivace, soprattutto se li disponete in vasi color terracotta.

Accanto a loro, le eriche vi sorprenderanno con i loro piccoli fiori compatti, spesso rosa o porpora, che durano a lungo e riempiono di carattere anche gli angoli più discreti. E non dimenticate i crisantemi: in autunno esplodono in un tripudio di forme e colori, dalle tonalità solari del giallo fino ai rossi e agli arancioni più intensi.

Oltre alla varietà bisogna prendersene cura con le giuste attenzioni: ogni specie ha i suoi bisogni idrici, di potatura e di esposizione. Attenzione anche al nutrimento e al tipo di terreno: scegliendo il terriccio più idoneo e aggiungendo del fertilizzante la salute delle piantine sarà molto più evidente.

Dalle sempreverdi alle aromatiche

Se desiderate un balcone che non perda fascino nemmeno nei giorni più grigi, affidatevi alle piante sempreverdi. Il loro ruolo è fondamentale perché fanno da sfondo stabile ai cambiamenti di colore dei fiori stagionali. Il bosso, con la sua chioma ordinata, vi offre eleganza e resistenza.

Il balcone autunnale non deve stupire solo con i colori: anche profumi e consistenze possono rendere speciale il vostro angolo verde. Il rosmarino e la salvia, oltre a essere utili in cucina, sprigionano un aroma che si intensifica dopo la pioggia e contribuisce a creare un’atmosfera rilassante.

Giocate con le composizioni

Le piante autunnali si rivelano un’ottima chance per sperimentare e divertirsi dal punto di vista estetico. Alternare i colori, le dimensioni e le varietà vi aiuterà a dare un twist al vostro spazio outdoor. Come giocarci? Potete usare dei vasi in materiali naturali, optando per soluzioni di design. Le cromie vi aiuteranno: provate a mantenere ordine con una palette di 3 colori, di cui uno più calcato. L’effetto finale vi stupirà.

Avrete capito che l’autunno è un bel momento per stare all’aperto, soprattutto nelle giornate di sole. Che si tratti di una colazione, un pranzo o magari di una lettura basteranno pochi accorgimenti per decorare il balcone con le piante per renderlo ancora più accogliente.

