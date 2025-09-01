Da venerdì 29 agosto, in radio “SONO FELICE”, il brano di ROMINA FALCONI tratto da “ROTTINCUORE” (Freak&Chic / ADA Music Italia / Warner Music), il nuovo concept album della cantautrice disponibile in fisico e in digitale.

“SONO FELICE”, scritto da Romina Falconi e Roberto Casalino, prodotta da Giuseppe D’Albenzio, Leonardo Caminati e Niccolò Savinelli, racconta la condizione di una felicità solo apparente, indossata come maschera per nascondere la sofferenza interiore. Descrive il bisogno di sorridere per difendersi, per sopravvivere, anche quando dentro ci si sente fragili o a pezzi.

«Questa canzone è un documento falso – afferma Romina Falconi – un falsario sarebbe fiero di me. La convinzione è potentissima: è una trappola per chi la crea. Ma le trappole, in fondo, non annoiano mai. È il clown che sa di essere rotto, eppure non osa smettere di far ridere. Si chiama “Sono Felice”, ma sotto il cerone c’è un volto che non dorme da giorni. “Ma certo, va tutto bene, guarda…”: è la sindrome di Pollyanna, con il sorriso largo e gli occhi lucidi. Una cheerleader all’inferno, una reginetta di gioia sbandierata. Questo brano parla di chi ha trasformato la positività in un’armatura troppo stretta: il dolore travestito da entusiasmo, perché altrimenti ci si perde. Perché chiunque abbia detto almeno una volta “Sto benissimo” con il cuore in frantumi, ha già cantato questo pezzo. Anche senza saperlo. Sul finale ride e non si capisce se sia sprofondamento o liberazione, ma forse non importa».

La cantautrice torna live con la sua band dei “Disumani” (Niccolò Savinelli alle chitarre e tastiere, Nello Savinelli alla batteria, Fil Colombari al basso) per presentare “ROTTINCUORE”, il nuovo album uscito lo scorso maggio.

Un viaggio pop-rock tra musica, psiche e ironia tagliente, con brani tratti anche dai precedenti album “Biondologia” e “Certi sogni si fanno attraverso un filo d’odio”. Biglietti disponibili: https://www.ticketone.it/artist/romina-falconi/

Queste le date:



– 19 settembre – Largo Venue (Via Biordo Michelotti, 2 – inizio ore 21.00) – Roma

– 21 settembre – Magazzini Generali (Via Pietrasanta 16 – inizio ore 21.00) – Milano

Le date sono prodotte da Barley Arts e Freak&Chic.

Nel nuovo album Romina dipinge una galleria di peccatori, anime imperfette che si raccontano senza filtri e senza assoluzioni.

Un viaggio dentro l’ombra, senza morale né pietà, in cui ogni canzone scava nelle fragilità, nelle cadute, nei pensieri che nessuno osa dire ad alta voce.

“ROTTINCUORE” è disponibile in fisico nelle versioni LP colorato autografato e CD Digipak al seguente link: https://ada.lnk.to/rottincuore

Questa la tracklist di “ROTTINCUORE”:

Rottincuore Lacrimosa Ho già i problemi miei Disturbo ossessivo Incendio doloroso (featuring Roberto Casalino) Maria Gasolina La solitudine di una regina Zona Cesarina (starring Immanuel Casto) Ti maledico Io ti includo Lupo mannaro La suora Nessuno ti ama Sono felice

www.romina-falconi.com

www.freaknchic.it Altri articoli di musica su Dietro la Notizia