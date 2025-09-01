19.6 C
Milano
lunedì, Settembre 1, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

“Sono felice”: brano di Romina Falconi tratto da “Rottincuore”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
70
Romina-Falconi-ph-Ilario-Botti_
Romina-Falconi-ph-Ilario-Botti_

Da venerdì 29 agosto, in radio SONO FELICE”, il brano di ROMINA FALCONI tratto da “ROTTINCUORE(Freak&Chic / ADA Music Italia / Warner Music), il nuovo concept album della cantautrice disponibile in fisico e in digitale.

 SONO FELICE”, scritto da Romina Falconi e Roberto Casalino, prodotta da Giuseppe D’Albenzio, Leonardo Caminati e Niccolò Savinelli, racconta la condizione di una felicità solo apparente, indossata come maschera per nascondere la sofferenza interiore. Descrive il bisogno di sorridere per difendersi, per sopravvivere, anche quando dentro ci si sente fragili o a pezzi.

 «Questa canzone è un documento falso afferma Romina Falconi un falsario sarebbe fiero di me. La convinzione è potentissima: è una trappola per chi la crea. Ma le trappole, in fondo, non annoiano mai. È il clown che sa di essere rotto, eppure non osa smettere di far ridere. Si chiama “Sono Felice”, ma sotto il cerone c’è un volto che non dorme da giorni. “Ma certo, va tutto bene, guarda…”: è la sindrome di Pollyanna, con il sorriso largo e gli occhi lucidi. Una cheerleader all’inferno, una reginetta di gioia sbandierata. Questo brano parla di chi ha trasformato la positività in un’armatura troppo stretta: il dolore travestito da entusiasmo, perché altrimenti ci si perde. Perché chiunque abbia detto almeno una volta “Sto benissimo” con il cuore in frantumi, ha già cantato questo pezzo. Anche senza saperlo. Sul finale ride e non si capisce se sia sprofondamento o liberazione, ma forse non importa».

La cantautrice  torna live con la sua band dei “Disumani” (Niccolò Savinelli alle chitarre e tastiere, Nello Savinelli alla batteria, Fil Colombari al basso) per presentare “ROTTINCUORE”, il nuovo album uscito lo scorso maggio.

Un viaggio pop-rock tra musica, psiche e ironia tagliente, con brani tratti anche dai precedenti album “Biondologia” e “Certi sogni si fanno attraverso un filo d’odio”. Biglietti disponibili: https://www.ticketone.it/artist/romina-falconi/

Queste le date: 


– 19 settembre – Largo Venue (Via Biordo Michelotti, 2 – inizio ore 21.00) – Roma

–  21 settembre – Magazzini Generali (Via Pietrasanta 16 – inizio ore 21.00) – Milano

Le date sono prodotte da Barley Arts e Freak&Chic.

Nel nuovo album Romina dipinge una galleria di peccatori, anime imperfette che si raccontano senza filtri e senza assoluzioni.

Cover vinile
Cover vinile

Un viaggio dentro l’ombra, senza morale né pietà, in cui ogni canzone scava nelle fragilità, nelle cadute, nei pensieri che nessuno osa dire ad alta voce.

ROTTINCUOREè disponibile in fisico nelle versioni LP colorato autografato e CD Digipak al seguente link: https://ada.lnk.to/rottincuore

Questa la tracklist di “ROTTINCUORE”:

  1. Rottincuore Lacrimosa
  2. Ho già i problemi miei
  3. Disturbo ossessivo
  4. Incendio doloroso (featuring Roberto Casalino)
  5. Maria Gasolina
  6. La solitudine di una regina
  7. Zona Cesarina (starring Immanuel Casto)
  8. Ti maledico
  9. Io ti includo
  10. Lupo mannaro
  11. La suora
  12. Nessuno ti ama
  13. Sono felice                                       
    www.romina-falconi.com
    www.freaknchic.it 

    Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Bollate: avanti con le asfaltature estive delle strade
Articolo successivo
MEI 2025, annunciati i vincitori delle “Targhe MEI Musicletter 2025
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy