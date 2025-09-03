Omaggio a Orio Galli (1941-2025)

Si è spento Orio Galli (15.10.1941- 31.08.2025), artista molto legato al Centro Culturale Chiasso, al quale era stata dedicata una mostra dal titolo ORIO GALLI. grafica e grafismi curata dal Professor Mario Piazza e dalla Direttrice Nicoletta Ossanna Cavadini e svoltasi al m.a.x. museo, dal 30.04 all’08.10.2023.

Pittore, docente e graphic designer, Orio Galli aveva donato il suo vasto archivio al Centro Culturale Chiasso, arricchendone così le collezioni.

L’artista era simbolicamente tornato nelle sale del museo nel 2024, nella mostra ARCHIVI GRAFICI: Franco Grignani, Lora Lamm, Giovanna Graf, Simonetta Ferrante, Heinz Waibl, Bruno Monguzzi, Orio Galli, Vito Noto (18.05-22.09.2024).

La personale cifra grafica di Orio Galli sta nella continua dialettica fra segno libero e segno strutturato, fra informalità e geometria, tra improvvisazione e disciplina.

La passione per la calligrafia e la gestualità porta Orio Galli a dare ai suoi lavori grafici un’impronta spesso pittorica, con forte sensibilità cromatica.

Orio Galli è stato geniale nel cogliere lo spirito del tempo realizzando con il segno grafico una comunicazione avvincente che rimarrà indelebile.

Lo si ricorda in particolare per il manifesto Ticino terra d’artisti, ma era molto più affezionato a manifesti e impaginazioni di libri che magari avevano avuto meno visibilità ma dove si riconosceva fortemente.

Il Centro Culturale Chiasso rivolge un pensiero di affetto e riconoscenza a questo astista, il cui stile personalissimo rimarrà come tratto inconfondibile e fonte di ispirazione nei decenni a venire, e porge le più sentite condoglianze alla moglie Liliana Crivelli e al figlio Giovanni.

