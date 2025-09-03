26.8 C
Milano
mercoledì, Settembre 3, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Omaggio a Orio Galli (1941-2025)

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
52
Orio Galli
Orio Galli

Omaggio a Orio Galli (1941-2025)

Si è spento Orio Galli (15.10.1941- 31.08.2025), artista molto legato al Centro Culturale Chiasso, al quale era stata dedicata una mostra dal titolo ORIO GALLI. grafica e grafismi curata dal Professor Mario Piazza e dalla Direttrice Nicoletta Ossanna Cavadini e svoltasi al m.a.x. museo, dal 30.04 all’08.10.2023.

Pittore, docente e graphic designer, Orio Galli aveva donato il suo vasto archivio al Centro Culturale Chiasso, arricchendone così le collezioni.

Locandina
Locandina

L’artista era simbolicamente tornato nelle sale del museo nel 2024, nella mostra ARCHIVI GRAFICI: Franco Grignani, Lora Lamm, Giovanna Graf, Simonetta Ferrante, Heinz Waibl, Bruno Monguzzi, Orio Galli, Vito Noto (18.05-22.09.2024).

La personale cifra grafica di Orio Galli sta nella continua dialettica fra segno libero e segno strutturato, fra informalità e geometria, tra improvvisazione e disciplina.

La passione per la calligrafia e la gestualità porta Orio Galli a dare ai suoi lavori grafici un’impronta spesso pittorica, con forte sensibilità cromatica.

Orio Galli è stato geniale nel cogliere lo spirito del tempo realizzando con il segno grafico una comunicazione avvincente che rimarrà indelebile.

Lo si ricorda in particolare per il manifesto Ticino terra d’artisti, ma era molto più affezionato a manifesti e impaginazioni di libri che magari avevano avuto meno visibilità ma dove si riconosceva fortemente.

Il Centro Culturale Chiasso rivolge un pensiero di affetto e riconoscenza a questo astista, il cui stile personalissimo rimarrà come tratto inconfondibile e fonte di ispirazione nei decenni a venire, e porge le più sentite condoglianze alla moglie Liliana Crivelli e al figlio Giovanni.

https://www.centroculturalechiasso.ch

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
FUJIFILM Urban Safari 2025 Workshop fotografici in Italia
Articolo successivo
Tiziano Ferro torna con il nuovo singolo: “Cuore Rotto”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy