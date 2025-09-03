FUJIFILM Urban Safari 2025 Workshop fotografici in Italia

Con il ritorno di FUJIFILM Urban Safari, in programma dal 13 settembre all’8 novembre 2025, le città italiane diventano scenari di un percorso fotografico unico. Un ciclo di workshop itineranti che, tappa dopo tappa, con il supporto dei rivenditori cine-foto, invita a esplorare luoghi iconici e angoli nascosti attraverso lo sguardo, la guida e l’esperienza di street photographer professionisti e con il supporto tecnico di FUJIFILM Italia.

Nato come esperienza di condivisione e apprendimento sul campo, l’Urban Safari si è consolidato in questi mesi come un evento di riferimento per appassionati e curiosi.

Ogni appuntamento parte dallo store di riferimento di quella città e propone un percorso di osservazione e scatto che alterna momenti teorici e pratici, valorizzando l’incontro tra approccio personale, sperimentazione tecnica e strumenti fotografici di ultima generazione.

Le fotocamere protagoniste

I partecipanti potranno vivere l’esperienza utilizzando le novità FUJIFILM, Serie X e GFX, sistemi progettati per offrire rapidità, leggerezza e versatilità, ideali per la fotografia urbana.

Tra i modelli disponibili figurano:

X-E5 , con sensore da 40,2 megapixel, stabilizzazione a 5 assi e design raffinato;

, con sensore da 40,2 megapixel, stabilizzazione a 5 assi e design raffinato; X Half , compatta e ultraleggera, che unisce estetica analogica e funzioni digitali;

, compatta e ultraleggera, che unisce estetica analogica e funzioni digitali; X100VI , discreta e perfetta per cogliere l’attimo;

, discreta e perfetta per cogliere l’attimo; X-M5 , agile e intuitiva, ideale per la street dinamica;

, agile e intuitiva, ideale per la street dinamica; X-T50 kit XF16-50mm , versatile e prestazionale, dotata della ghiera di Simulazione Pellicola;

, versatile e prestazionale, dotata della ghiera di Simulazione Pellicola; XF 27mm II F2.8 WR e XF 23mm F1.4 II R LM , obiettivi compatti e luminosi;

e , obiettivi compatti e luminosi; GFX100R, per chi desidera esplorare il linguaggio street con la qualità del medio formato.

È fondamentale avere una propria scheda di memoria SD personale e vuota. Coloro che selezionano la fotocamera instax Wide Evo dovranno munirsi di scheda MicroSD con capacità massima di 32GB.

CALENDARIO FUJIFILM URBAN SAFARI

13 settembre – SAN VENDEMIANO (TV) , presso Virtual Foto, workshop con Davide Bernardi , dalle 15:30 alle 18:30.

, presso Virtual Foto, , dalle 15:30 alle 18:30. 19 settembre – ANCONA , presso Foto De Angelis, workshop con Alex Liverani, dalle 17:00 alle 20:00.

, presso Foto De Angelis, dalle 17:00 alle 20:00. 20 settembre – BARI , presso Foto Diego, workshop con Lorenzo Catena , dalle 09:30 alle 13:00.

, presso Foto Diego, , dalle 09:30 alle 13:00. 27 settembre – MONTEPAONE LIDO (CZ) , presso Cine Sud, workshop con Fabio Rao , dalle 09:00 alle 13:00.

, presso Cine Sud, , dalle 09:00 alle 13:00. 4 ottobre – PALERMO , presso Foto Luce, workshop con Fabio Rao , dalle 09:00 alle 13:00.

, presso Foto Luce, , dalle 09:00 alle 13:00. 11 ottobre – CALTANISSETTA , presso Foto Curatolo, workshop con Fabio Magara , dalle 09:00 alle 13:00.

, presso Foto Curatolo, , dalle 09:00 alle 13:00. 11 ottobre – EMPOLI (FI) , presso Ollo Store, workshop con Alex Liverani , dalle 09:00 alle 13:00.

, presso Ollo Store, , dalle 09:00 alle 13:00. 25 ottobre – CATANIA , presso Foto Luce, workshop con Lorenzo Catena , dalle 09:30 alle 13:00.

, presso Foto Luce, , dalle 09:30 alle 13:00. 8 novembre – MODENA , presso Foto Dotti, workshop con Alex Liverani , dalle 09:00 alle 13:00.

, presso Foto Dotti, , dalle 09:00 alle 13:00. 8 novembre – NAPOLI, presso Foto Ema, workshop con Fabio Magara, 09:00 alle 13:00.

Un’esperienza oltre lo scatto

I workshop sono un’opportunità per esplorare, imparare e immortalare la vita che ci circonda, guidati da fotografi professionisti.

Parte Teorica Ogni workshop inizierà con una breve introduzione teorica. Durante questa fase, i fotografi condivideranno il loro approccio alla street photography, analizzando la composizione, l’uso della luce e il rapporto tra le persone e lo spazio urbano. L’obiettivo è sviluppare una sensibilità acuta per l’ambiente circostante e imparare a “leggere” la città attraverso dettagli e tracce che suggeriscono la presenza umana senza mostrarla direttamente.

Ogni workshop inizierà con una breve introduzione teorica. Durante questa fase, i fotografi condivideranno il loro approccio alla street photography, analizzando la composizione, l’uso della luce e il rapporto tra le persone e lo spazio urbano. L’obiettivo è sviluppare una sensibilità acuta per l’ambiente circostante e imparare a “leggere” la città attraverso dettagli e tracce che suggeriscono la presenza umana senza mostrarla direttamente. Parte Pratica Dopo l’introduzione, i partecipanti usciranno in strada per una sessione pratica. Guidati dai fotografi, si percorreranno le strade per affinare lo sguardo e catturare frammenti e attimi che raccontano una piccola storia. Durante questa fase, l’attenzione sarà rivolta a capire il tempismo giusto per scattare e a mettere in pratica le tecniche apprese.

Dopo l’introduzione, i partecipanti usciranno in strada per una sessione pratica. Guidati dai fotografi, si percorreranno le strade per affinare lo sguardo e catturare frammenti e attimi che raccontano una piccola storia. Durante questa fase, l’attenzione sarà rivolta a capire il tempismo giusto per scattare e a mettere in pratica le tecniche apprese. Attrezzatura e Supporto Per la parte pratica, i partecipanti avranno a disposizione fotocamere Fujifilm per sperimentare e mettere in relazione la teoria con l’esperienza diretta sul campo. Saranno supportati anche da tecnici specializzati Fujifilm. L’intero percorso è pensato per trasformare lo “sguardo spontaneo” in uno “scatto consapevole”.

L’obiettivo è fornire gli strumenti necessari per allenare la propria visione e trasformare ogni scena urbana in una foto memorabile.

Ogni iscritto riceverà uno zainetto a sacca con gadget esclusivi, tra cui la fotocamera monouso QuickSnap™, simbolo della fotografia istantanea e spontanea. L’esperienza si arricchisce inoltre con la possibilità di stampare i propri scatti preferiti al termine del workshop, grazie alle stampanti instax™ disponibili negli store partner.

Per maggiori informazioni su “Urban Safari”, sulle fotocamere disponibili e per iscriversi alle singole tappe, è possibile consultare i canali ufficiali FUJIFILM Italia – IG/FB e il sito https://explore.fujifilm.it/urban-safari e quelli dei rivenditori partner.

La quota di partecipazione è fissata in 15 euro ed è da versare all’atto dell’iscrizione, online tramite i siti dei rivenditori coinvolti; potrà essere successivamente scalata da un eventuale acquisto presso il punto vendita ospitante.

Con la nuova edizione, FUJIFILM Urban Safari 2025 conferma la sua natura di evento cult: un appuntamento atteso che rinnova la tradizione di portare la fotografia nelle strade, tra energia creativa, scoperta urbana e l’incontro con la tecnologia più avanzata

