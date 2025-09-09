Si è concluso il tour estivo di grande successo di Lucio Corsi, che annuncia ora nuovi appuntamenti per il 2026, prodotti da Magellano Concerti: “Tour Europeo 2026” nei club delle principali città europee in partenza il 24 gennaio 2026 (biglietti disponibili a partire dalle ore 11:00 del 15 settembre), e “Lucio Corsi – Palasport 2026” nei palazzetti italiani, con tappe a Firenze, Roma e Milano, dal 27 novembre 2026 (info e biglietti disponibili dalle ore 10:00 per il Fanclub e dalle ore 14:00 in prevendita generale a questo link).

L’ultima tappa di Milano segna la fine di un lungo tour che da giugno a settembre ha visto l’artista calcare i palchi dei principali festival italiani percorrendo l’intera penisola, per un totale di 28 appuntamenti live che hanno riscontrato grande successo di pubblico e critica.

Il cantautore, una delle voci autoriali più rappresentative del panorama attuale, riporterà la magia della dimensione live nel 2026.

Avrà infatti inizio dal prossimo gennaio “Tour Europeo 2026”, la sua prima tournée europea nei club, che farà tappa il 24 gennaio al Padiglione Conza di Lugano (Svizzera), il 1 febbraio al Volkshaus di Zurigo (Svizzera), il 3 febbraio al Simmcity di Vienna (Austria), il 5 febbraio al Meet Factory di Praga (Repubblica Ceca), il 6 febbraio al Proxima di Varsavia (Polonia), il 7 febbraio all’Heimathafen Neukolln di Berlino (Germania), il 9 febbraio al La Madeleine di Bruxelles (Belgio), il 10 febbraio all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra (Regno Unito), l’11 febbraio al Den Atelier di Lussemburgo (Lussemburgo), il 13 febbraio al Q Factory di Amsterdam (Paesi Bassi) e il 15 febbraio all’Elysee Montmartre di Parigi (Francia).

In Italia sarà invece il momento di una nuova prima volta con “Lucio Corsi – Palasport 2026”, un tour nei palazzetti italiani: il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 5 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e l’11 dicembre all’Unipol Forum di Milano.

