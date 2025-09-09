Sabato 6 settembre, la Reggia di Caserta si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione per “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”, la seconda tappa del concerto-evento di Luciano Ligabue, culmine di due giorni di festa che hanno portato, per la prima volta, al Sud la festa di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia).

Oltre due ore di concerto, in cui l’artista ha celebrato insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera e i 20 anni dal primo Campovolo.

Nel 2026 “c’è chi festeggerà” ancora!

Il 12 giugno La Notte di Certe Notti arriva allo Stadio Olimpico con “CERTE NOTTI A ROMA”, per un appuntamento che non sarà solo un concerto ma un’imperdibile experience nel mondo del Liga.

I biglietti per “CERTE NOTTI A ROMA” saranno disponibili dalle ore 14.00 di mercoledì 10 settembre su Ticketone e punti vendita abituali.

Per gli iscritti al BarMario i biglietti sono disponibili da ieri 8 settembre

Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com /barmario .

È SOLD OUT la grande festa al Nord Italia, “CERTE NOTTI A MILANO”, che il 20 giugno 2026 (a un anno esatto da Campovolo 2025) riaccenderà le luci dello Stadio San Siro, altro luogo iconico che ha segnato la carriera di Ligabue (nel 1997 San Siro è stato il primo stadio ad ospitare un concerto nella carriera di Ligabue) e che negli anni lo ha visto più volte protagonista.

Dal 1° maggio 2026 Ligabue farà il giro dell’Europa con “CERTE NOTTI IN EUROPA”, un tour che partirà da Barcellona e farà tappa a Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

Queste le date di “CERTE NOTTI IN EUROPA”:

1° maggio | Barcellona – Razzmatazz

2 maggio | Madrid – Sala Riviera

8 maggio | Parigi – Olympia

9 maggio | Londra – 02 SHEPHERD’S BUSH

11 maggio | Utrecht – Tivolivredenburg Ronda

12 maggio | Bruxelles – Cirque Royal

14 maggio | Lussemburgo – Rockhal

16 maggio | Zurigo – The Hall

