CULTURA

La canzone genovese in Svizzera con il recital di Buttiero e Molteni

Reduci da una fortunata trasferta argentina, la pianista Elena Buttiero e Ferdinando Molteni, scrittore e cantante, tornano in scena in Svizzera.

Venerdì 12 settembre alle 19, al Caveau du Singe Vert, 41 Grand-Rue, Lutry, VD, 1015, località a pochi minuti da Losanna, si svolgerà il recital dedicato alla scuola genovese e, in particolare, a Fabrizio De André. Lo spettacolo è ispirato al libro di Molteni “Facce di marinai. L’avventura mediterranea di Fabrizio De André e Mauro Pagani” (Arcana Editore).

Sarà dunque un viaggio che ricorderà artisti come De André, ovviamente, ma anche Umberto Bindi, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Luigi Tenco, Ivano Fossati.

